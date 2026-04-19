كرة سلة - طاقم تحكيم أجنبي لمواجهة الزمالك ضد الاتصالات في نهائي الكأس
الأحد، 19 أبريل 2026 - 13:25
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة تعيين طاقم تحكيم أجنبي لمواجهة نهائي الكأس بين الزمالك والمصرية للاتصالات.
وتستضيف صالة حسن مصطفى المباراة النهائية في تمام الثامنة مساء.
وكشف الاتحاد المصري عن طاقم التحكيم الأجنبي كالآتي:
- فينتسيسلاف فيليكوف (بلغاريا)
- مارتن فوليك (كرواتيا)
- أندريس أونكروجرز (لاتفيا)
وكان المصرية للاتصالات قد فجّر مفاجأة بالتأهل لنهائي الكأس للمرة الأولى في تاريخه.
وجاء ذلك بعد إقصاء الاتحاد من نصف النهائي.
بينما الزمالك حسم تأهله على حساب الأهلي ليتواجد في النهائي.
وفاز الزمالك على الأهلي 71 -60 في نصف نهائي كأس مصر لكرة السلة.
ولأول مرة سغيب الأهلي عن نهائي كأس مصر لكرة السلة منذ موسم 2012-2013.
الزمالك حقق آخر لقب له في كأس مصر لكرة السلة عام 2006.
