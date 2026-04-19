مودي ناصر: لم أوقع لأي ناد بعد رحيلي عن إنبي.. وطموحي اللعب للأهلي أو الزمالك

الأحد، 19 أبريل 2026 - 12:26

كتب : FilGoal

شدد مودي ناصر لاعب إنبي على عدم توقيعه لأي ناد حتى الآن بعد الاتفاق على رحيله من ناديه بنهاية الموسم الجاري.

ويرتبط مودي ناصر بتعاقد مع إنبي حتى نهاية الموسم الجاري.

وكشف مودي ناصر لاعب إنبي عبر قناة dmc: "لا أشارك في المباريات بعدما توصلت لاتفاق مع نادي إنبي بعدم التجديد ورحيلي بنهاية الموسم الجاري".

محمد بسام: "الكشاف" كان سببا في هدف إنبي.. ونلعب للمكسب وليس لهدف أي ناد آخر التعادل الخامس تواليا.. سيراميكا كليوباترا يفرط في تفوقه على إنبي ويتقاسما النقاط بخطأ فادح وكعب كهربا.. إنبي يفوز على سموحة ويحقق الانتصار الرابع تواليا الثالث على التوالي.. بيراميدز يضرب إنبي برباعية ويواجه زد في نهائي مكرر لكأس مصر

وتابع "كنت قريبا من الزمالك وقت تواجدي في النصر بناء على رغبة طارق السيد، لكن انتقلت وقتها إلى إيسترن كومباني ومنه لإنبي".

وشدد مودي ناصر "بالتأكيد لا يزال يراودني حلم اللعب لنادي الزمالك، وأي لاعب في مصر يتمنى اللعب لناديي الزمالك والأهلي".

وبسؤاله عن التوقيع للزمالك أجاب "أترك جميع الأمور الخاصة بالمفاوضات والانتقال إلى وكيلي أحمد يحيى".

وكشف "حصلت على عروض من المصري والبنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا والاتحاد بالإضافة إلى الزمالك والأهلي".

وأوضح "لم أوقع لأي ناد حتى الآن، وأنتظر رحيلي عن إنبي بنهاية الموسم، واللعب للأهلي أو الزمالك احتراف، وبعد الموسم سأحدد وجهتي".

واختتم مودي ناصر تصريحاته "طموحي أن ألعب الموسم المقبل في الأهلي أو الزمالك".

ويبلغ مودي ناصر من العمر 24 عاما ويلعب في مركز الوسط المدافع.

وسبق وأن لعب مودي ناصر مع ناديي النصر وإيسترن كومباني قبل أن ينتقل إلى إنبي في صيف 2022.

وكانت آخر مباريات مودي ناصر مع إنبي هذا الموسم يوم 28 ديسمبر الماضي.

ولعب مودي 15 مباراة في مختلف المسابقات منهم 12 مواجهة بالدوري المصري وبينهم 11 بشكل أساسي.

ونجح مودي في تسجيل هدفين بالدوري هذا الموسم.

مصطفى فتحي يخضع لجراحة ناجحة في الترقوة محمد عادل فتحي: لست مقتنعا بفكرة دمج الأندية.. وأتمنى تتويج الزمالك بالدوري ليكون درسا بتروجت: لم يُعرض علينا فكرة الدمج مع نادي جماهيري أو بترولي.. وهذا موقف توفيق محمد المندوه: متمسكون باستمرار معتمد جمال.. وحتى اللحظة أمين عمر حكما لمواجهة بيراميدز ماجد سامي: من بالغ الصعوبة دمج أندية العام بالخاص.. وهذه هي الحلول المقترحة مصدر مقرب من حسام عبد المجيد يكشف لـ في الجول حقيقة تلقيه عروضا من أوروبا بعد مصطفى فتحي.. إصابة الشيبي وزلاكة قبل مواجهة الزمالك برونو سافيو: رحلت عن الأهلي بسبب عدم المشاركة.. ولم أحرض إيفرتون وسوزا
مصطفى فتحي يخضع لجراحة ناجحة في الترقوة 8 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل ليفربول - صلاح أساسي في الدربي الأخير ضد إيفرتون 40 دقيقة | الدوري الإنجليزي
محمد عادل فتحي: لست مقتنعا بفكرة دمج الأندية.. وأتمنى تتويج الزمالك بالدوري ليكون درسا 42 دقيقة | الدوري المصري
كرة سلة - طاقم تحكيم أجنبي لمواجهة الزمالك ضد الاتصالات في نهائي الكأس ساعة | كرة سلة
بعد تعافيه من الإصابة.. حمزة عبد الكريم على مقاعد بدلاء شباب برشلونة ضد كورنيا ساعة | الكرة الأوروبية
بتروجت: لم يُعرض علينا فكرة الدمج مع نادي جماهيري أو بترولي.. وهذا موقف توفيق محمد ساعة | الدوري المصري
قد يشارك في دوري أبطال أوروبا.. أيمن غباشي يتوج مع لينكولن رد إمبس بدوري جبل طارق ساعة | الكرة الأوروبية
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الكونفدرالية - الزمالك (0)-(0) شباب بلوزداد.. الأبيض إلى النهائي 2 "لست ناشئا وراهنت باسمي من أجل الفريق".. حسام حسن يعلن عبر في الجول فسخ تعاقده مع مودرن 3 11 نقطة.. الإسماعيلي يعلن ما يتضمنه مقترح الشراكة مع أندية الشركات 4 انتهت أبطال أوروبا - أتلتيكو مدريد (1)-(2) برشلونة
