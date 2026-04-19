مودي ناصر: لم أوقع لأي ناد بعد رحيلي عن إنبي.. وطموحي اللعب للأهلي أو الزمالك

شدد مودي ناصر لاعب إنبي على عدم توقيعه لأي ناد حتى الآن بعد الاتفاق على رحيله من ناديه بنهاية الموسم الجاري.

ويرتبط مودي ناصر بتعاقد مع إنبي حتى نهاية الموسم الجاري.

وكشف مودي ناصر لاعب إنبي عبر قناة dmc: "لا أشارك في المباريات بعدما توصلت لاتفاق مع نادي إنبي بعدم التجديد ورحيلي بنهاية الموسم الجاري".

وتابع "كنت قريبا من الزمالك وقت تواجدي في النصر بناء على رغبة طارق السيد، لكن انتقلت وقتها إلى إيسترن كومباني ومنه لإنبي".

وشدد مودي ناصر "بالتأكيد لا يزال يراودني حلم اللعب لنادي الزمالك، وأي لاعب في مصر يتمنى اللعب لناديي الزمالك والأهلي".

وبسؤاله عن التوقيع للزمالك أجاب "أترك جميع الأمور الخاصة بالمفاوضات والانتقال إلى وكيلي أحمد يحيى".

وكشف "حصلت على عروض من المصري والبنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا والاتحاد بالإضافة إلى الزمالك والأهلي".

وأوضح "لم أوقع لأي ناد حتى الآن، وأنتظر رحيلي عن إنبي بنهاية الموسم، واللعب للأهلي أو الزمالك احتراف، وبعد الموسم سأحدد وجهتي".

واختتم مودي ناصر تصريحاته "طموحي أن ألعب الموسم المقبل في الأهلي أو الزمالك".

ويبلغ مودي ناصر من العمر 24 عاما ويلعب في مركز الوسط المدافع.

وسبق وأن لعب مودي ناصر مع ناديي النصر وإيسترن كومباني قبل أن ينتقل إلى إنبي في صيف 2022.

وكانت آخر مباريات مودي ناصر مع إنبي هذا الموسم يوم 28 ديسمبر الماضي.

ولعب مودي 15 مباراة في مختلف المسابقات منهم 12 مواجهة بالدوري المصري وبينهم 11 بشكل أساسي.

ونجح مودي في تسجيل هدفين بالدوري هذا الموسم.