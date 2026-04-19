المندوه: متمسكون باستمرار معتمد جمال.. وحتى اللحظة أمين عمر حكما لمواجهة بيراميدز

الأحد، 19 أبريل 2026 - 11:28

كتب : FilGoal

معتمد جمال مدرب الزمالك

كشف حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك تمسك مجلس الإدارة باستمرار معتمد جمال في القيادة الفنية للفريق.

وحسم الزمالك تأهله إلى نهائي الكونفدرالية لمواجهة الفائز من أولمبيك آسفي المغربي واتحاد العاصمة الجزائري.

وقال حسام المندوه عبر قناة ON E: "لاعبو الزمالك يتجاوزون كل الصعوبات من أجل الجماهير، ولديهم إصرار كبير جدا للتتويج بكل الألقاب الممكنة".

مواعيد مباريات الأحد 19 أبريل 2026.. قمة إنجلترا ونهائي كأس السلة بين الزمالك والاتصالات بعد مصطفى فتحي.. إصابة الشيبي وزلاكة قبل مواجهة الزمالك لاعب شباب الزمالك ينفي تمرده على النادي ورفض التجديد بيراميدز يفوز على حلوان وديا استعدادا لمواجهة الزمالك

وعن أزمة القيد أوضح "الأمر قانوني نوعا ما وهناك تواصل بين النادي وأصحاب القضايا المرفوعة ونتجه لتسوية الأمر قريبا، لكن حاليا كل تركيزنا على مواجهة الدوري ضد بيراميدز وأيضا نهائي الكونفدرالية لأن اللقب يمنحنا مبلغا ماليا كبيرا".

وشدد "يجب حل مشكلة القيد بدون شك، ونسعى لتوفير المبالغ المطلوبة، لكن المهم في اللحظة الحالية هو الإشادة باللاعبين والجماهير ومعتمد جمال، وفي الوقت المناسب سيتم الحديث عن كل شيء".

أما عن حقيقة طلب تعديل مواعيد مباريات في الدوري فأجاب "إذا استدعى الأمر مخاطبة اتحاد الكرة أو رابطة الأندية لأي شيء لمصلحة الفريق فلن نتردد في ذلك بالتأكيد".

وكشف المندوه "متمسكون باستمرار معتمد جمال إلا إذا كانت رغبته عكس ذلك، وفي حقيقة الأمر هو نجح في حفر اسمه وهو نموذج رائع، ونحن بالتأكيد نرغب في استمراره".

وبسؤاله عن حقيقة طلب طاقم تحكيم أجنبي لمواجهة بيراميدز قال المندوه: "أرى حتى هذه اللحظة أن أمين عمر هو من سيدير اللقاء".

واختتم المندوه تصريحاته "بينما الطاقم الأجنبي سيكون في مواجهة الأهلي".

وللمرة الثالثة يتمكن الزمالك من التأهل إلى نهائي الكونفدرالية.

واستطاع الزمالك التأهل مرتين سابقتين إلى نهائي الكونفدرالية، وتوج في المرتين بالبطولة أمام نهضة بركان.

وينتظر الزمالك الفائز من مباراة أولمبيك آسفي المغربي أمام اتحاد العاصمة الجزائري لمواجهته في النهائي.

وانتهت مباراة الذهاب بين أولمبيك آسفي واتحاد العاصمة بالتعادل دون أهداف.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم الأحد المقبل.

وسيلعب الزمالك نهائي البطولة، على أن تقام مباراة الذهاب يوم 9 مايو خارج أرضه، بينما تلعب مباراة الإياب يوم 16 مايو في مصر.

وأصبح معتمد جمال أول مدرب مصري يقود الزمالك لنهائي بطولة قارية منذ مؤمن سليمان في نهائي أبطال إفريقيا 2016.

الزمالك معتمد جمال
مودي ناصر: لم أوقع لأي ناد بعد رحيلي عن إنبي.. وطموحي اللعب للأهلي أو الزمالك ماجد سامي: من بالغ الصعوبة دمج أندية العام بالخاص.. وهذه هي الحلول المقترحة مصدر مقرب من حسام عبد المجيد يكشف لـ في الجول حقيقة تلقيه عروضا من أوروبا بعد مصطفى فتحي.. إصابة الشيبي وزلاكة قبل مواجهة الزمالك برونو سافيو: رحلت عن الأهلي بسبب عدم المشاركة.. ولم أحرض إيفرتون وسوزا هاني سعيد: مصطفى فتحي سيغيب عن كأس العالم.. وهذا موقفنا من يوريتشيتش وماييلي دجلة يتفوق على البنك بهدفي بولي.. والمقاولون يفوز على الجيش بثنائية لاعب شباب الزمالك ينفي تمرده على النادي ورفض التجديد
مودي ناصر: لم أوقع لأي ناد بعد رحيلي عن إنبي.. وطموحي اللعب للأهلي أو الزمالك 33 دقيقة | الدوري المصري
لورينتي: أخفقنا ولكن الأوقات السعيدة قادمة ساعة | الدوري الإسباني
المندوه: متمسكون باستمرار معتمد جمال.. وحتى اللحظة أمين عمر حكما لمواجهة بيراميدز ساعة | الدوري المصري
سيميوني: جماهيرنا بحاجة للفوز وليس الرسائل.. ونشعر بألم كبير ساعة | الدوري الإسباني
ماجد سامي: من بالغ الصعوبة دمج أندية العام بالخاص.. وهذه هي الحلول المقترحة ساعة | الدوري المصري
اسكواش - أبو العينين يواصل تفوقه ويتأهل لنهائي هامبورج المفتوحة ضد يوسف سليمان 2 ساعة | رياضات أخرى
ثاني أكثر حضور جماهيري.. ميسي يسجل ثنائية في انتصار إنتر ميامي على كولورادو 2 ساعة | أمريكا
مواعيد مباريات الأحد 19 أبريل 2026.. قمة إنجلترا ونهائي كأس السلة بين الزمالك والاتصالات 2 ساعة | الكرة الأوروبية
