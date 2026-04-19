المندوه: متمسكون باستمرار معتمد جمال.. وحتى اللحظة أمين عمر حكما لمواجهة بيراميدز

كشف حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك تمسك مجلس الإدارة باستمرار معتمد جمال في القيادة الفنية للفريق.

وحسم الزمالك تأهله إلى نهائي الكونفدرالية لمواجهة الفائز من أولمبيك آسفي المغربي واتحاد العاصمة الجزائري.

وقال حسام المندوه عبر قناة ON E: "لاعبو الزمالك يتجاوزون كل الصعوبات من أجل الجماهير، ولديهم إصرار كبير جدا للتتويج بكل الألقاب الممكنة".

وعن أزمة القيد أوضح "الأمر قانوني نوعا ما وهناك تواصل بين النادي وأصحاب القضايا المرفوعة ونتجه لتسوية الأمر قريبا، لكن حاليا كل تركيزنا على مواجهة الدوري ضد بيراميدز وأيضا نهائي الكونفدرالية لأن اللقب يمنحنا مبلغا ماليا كبيرا".

وشدد "يجب حل مشكلة القيد بدون شك، ونسعى لتوفير المبالغ المطلوبة، لكن المهم في اللحظة الحالية هو الإشادة باللاعبين والجماهير ومعتمد جمال، وفي الوقت المناسب سيتم الحديث عن كل شيء".

أما عن حقيقة طلب تعديل مواعيد مباريات في الدوري فأجاب "إذا استدعى الأمر مخاطبة اتحاد الكرة أو رابطة الأندية لأي شيء لمصلحة الفريق فلن نتردد في ذلك بالتأكيد".

وكشف المندوه "متمسكون باستمرار معتمد جمال إلا إذا كانت رغبته عكس ذلك، وفي حقيقة الأمر هو نجح في حفر اسمه وهو نموذج رائع، ونحن بالتأكيد نرغب في استمراره".

وبسؤاله عن حقيقة طلب طاقم تحكيم أجنبي لمواجهة بيراميدز قال المندوه: "أرى حتى هذه اللحظة أن أمين عمر هو من سيدير اللقاء".

واختتم المندوه تصريحاته "بينما الطاقم الأجنبي سيكون في مواجهة الأهلي".

وللمرة الثالثة يتمكن الزمالك من التأهل إلى نهائي الكونفدرالية.

واستطاع الزمالك التأهل مرتين سابقتين إلى نهائي الكونفدرالية، وتوج في المرتين بالبطولة أمام نهضة بركان.

وينتظر الزمالك الفائز من مباراة أولمبيك آسفي المغربي أمام اتحاد العاصمة الجزائري لمواجهته في النهائي.

وانتهت مباراة الذهاب بين أولمبيك آسفي واتحاد العاصمة بالتعادل دون أهداف.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم الأحد المقبل.

وسيلعب الزمالك نهائي البطولة، على أن تقام مباراة الذهاب يوم 9 مايو خارج أرضه، بينما تلعب مباراة الإياب يوم 16 مايو في مصر.

وأصبح معتمد جمال أول مدرب مصري يقود الزمالك لنهائي بطولة قارية منذ مؤمن سليمان في نهائي أبطال إفريقيا 2016.