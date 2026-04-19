سيميوني: جماهيرنا بحاجة للفوز وليس الرسائل.. ونشعر بألم كبير

يرى دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد أن جماهير فريقه بحاجة لتحقيق الفوز وليس للرسائل التشجيعية.

وخسر أتلتيكو مدريد نهائي كأس ملك إسبانيا بعد الخسارة من ريال سوسيداد بركلات الترجيح.

وقال سيميوني خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أريد أن أهنئ خصمنا، رد فعلنا كان جيدا بعد الهدف الأول ثم ظل رتمنا ببطئ ثم انتهى الشوط، تحدثنا في الاستراحة عن ضرورة تغيير نهجنا وعن المباراة التي نريد لعبها، حصلنا على فرص ولكن لسوء الحظ فازوا بركلات الترجيح".

وواصل "رسالة للاعبين؟ ليس هناك الكثير لأقوله، لقد بذلوا جهدا كبيرا ولكن المباراة كادت لتحسم في ال 90 دقيقة، بهدف لكاردوزو أو باينا، ولكن كما نقول دائما لقد كانوا حاسمين أمام المرمى ونحن لا".

وتابع "انخفاض المستوى في الوقت الإضافي؟ هذا طبيعي بعد المجهود الذي بذلناه ضد برشلونة، لعبنا شكل جيد في الوقت الإضافي باستثناء أول 20 دقيقة والفريق قدم كل ما لديه".

وشدد "الجماهير بحاجة إلى الفوز وليس للرسائل".

وأضاف "أرجح أننا لم نبدأ المباراة بشكل جيد، لكن منذ الدقيقة 15 بدأ تركيزنا ووحدتنا في التزايد، بعد هذا عدنا ولم نتمكن من الفوز بالالتحامات".

وأردف "لا أفكر في أرسنال، اليوم شعرنا بالألم كثيرا، كنا بحاجة للفوز ولم نتمكن من ذلك، ولكن الطريقة التي لعبنا بها تعطيني السلام النفسي".

وأتم "استبدال لوكمان جاء لأنني كنت أعلم أن سورلوث سيضف وزنا أكبر لنا، وأن ألفاريز سيقوم بأدوار لوكمان وأيضا باينا، لدينا الكثير من اللاعبين وأعلم أننا بحاجة للقيام بتغييرات".

وسيلعب أتلتيكو مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد أرسنال.