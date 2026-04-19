مواعيد مباريات الأحد 19 أبريل 2026.. قمة إنجلترا ونهائي كأس السلة بين الزمالك والاتصالات

الأحد، 19 أبريل 2026 - 10:16

كتب : FilGoal

يشهد اليوم الأحد الموافق 19 أبريل 2026 مواجهات في مختلف المنافسات.

الدوري المصري

تختتم منافسات الجولة الخامسة من مرحلة البقاء في الدوري 4 مواجهات.

ويحل الإسماعيلي ضيفا على الجونة في تمام الخامسة مساء عبر قناة أون سبورت ماكس.

وفي نفس الوقت يحل الاتحاد ضيفا على حرس الحدود على استاد برج العرب وتذاع عبر قناة أون سبورت.

ويستضيف مودرن سبورت فريق زد في تمام الثامنة مساء عبر قناة أون سبورت ماكس على استاد القاهرة الدولي.

ويحل غزل المحلة ضيفا على كهرباء الإسماعيلية في تمام الثامنة مساء ويذاع عبر أون سبورت.

الدوري الإنجليزي

يحل ليفربول ضيفا على إيفرتون في تمام الثالثة عصرا ضمن منافسات الجولة 33 من المسابقة.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1.

بينما يستضيف مانشستر سيتي فريق أرسنال في الخامسة والنصف مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

كأس الكونفدرالية

يستضيف أولمبيك آسفي المغربي فريق اتحاد العاصمة الجزائري في تمام التاسعة مساء في إياب نصف نهائي المسابقة.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 3.

ويصعد المتأهل لمواجهة الزمالك في النهائي، وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي.

دوري أبطال آسيا 2

يحل النصر ضيفا على الوصل الإماراتي ضمن منافسات ربع نهائي المسابقة.

كرة سلة

تستضيف صالة حسن مصطفى مواجهة الزمالك ضد المصرية للاتصالات في تمام الثامنة مساء في نهائي كأس مصر.

وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت بلس.

أرسنال مانشستر سيتي كأس السلة
