موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الجيش الملكي وصنداونز

تأهل فريقا الجيش الملكي المغربي وماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفاز صنداونز على منافسه الترجي التونسي ذهابا وإيابا في نصف النهائي بهدف دون رد في كل مباراة.

وعلى الجانب الآخر انتصر الجيش الملكي في مباراة الذهاب على نهضة بركان بهدفين دون رد، قبل أن يخسر الإياب بهدف، لكن تأهل الجيش الملكي بمجموع المباراتين 2-1.

ويعد هذا التأهل للجيش الملكي هو الأول في تاريخه خلال البطولة.

ولأول مرة صنداونز يتأهل لنهائي أبطال إفريقيا موسمين متتاليين، وللمرة الرابعة في تاريخه.

ولأول مرة أيضا سيواجه صنداونز فريقا ليس مصريا في النهائي بعدما واجه الأهلي في 2001 وخسر والزمالك في 2016 وفاز وبيراميدز في 2025 وخسر.

ووصل البرتغالي ميجيل كاردوزو لنهائي البطولة للمرة الثالثة تواليا بعدما خسر مع الترجي أمام الأهلي ومع صنداونز أمام بيراميدز.

وكان آخر مدرب وصل للنهائي القاري في 3 نسخ متتالية هو بيتسو موسيماني مع الأهلي في 2020 و2021 و2022.

موعد مباراتي النهائي والقناة المذاعة

تقام مباراة الذهاب يوم 15 مايو في بريتوريا.

وتلعب مباراة الإياب يوم 24 مايو في المغرب.

وتذيع قنوات بي إن سبورتس المباراتين.