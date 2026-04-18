بعد مصطفى فتحي.. إصابة الشيبي وزلاكة قبل مواجهة الزمالك

السبت، 18 أبريل 2026 - 23:25

كتب : FilGoal

محمد الشيبي - بيراميدز

تعرض محمد الشيبي ومحمود عبد الحفيظ "زلاكة" ثنائي بيراميدز للإصابة قبل مواجهة الزمالك.

وحقق فريق بيراميدز الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف على ضيفه حلوان في المباراة الودية التي جمعتهما على استاد الدفاع الجوي.

ويستعد بيراميدز لمواجهة منافسه الزمالك في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الثالثة من المرحلة النهائية للتتويج بلقب الدوري المصري يوم الخميس المقبل.

أخبار متعلقة:
وكشف المركز الإعلامي لنادي بيراميدز عن تعرض زلاكة لكدمة شديدة في السمانة خلال التدريبات.

وأيضا غادر الشيبي مباراة حلوان مصابا في الركبة.

وشارك وليد الكرتي لمدة 10 دقائق في ودية حلوان لأول مرة منذ إصابته بتمزق في العضلة الخلفية.

وكان بيراميدز قد أعلن في وقت سابق تعرض مصطفى فتحي لإصابة بخلع في الترقوة خلال مباراة حلوان.

أوضح مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، أن الأشعة أثبتت إصابة مصطفى فتحي بخلع في الترقوة، وحاجته إلى إجراء جراحة عاجلة.

وأشار المنيري إلى أن اللاعب سيخضع لجراحة عاجلة غدا الأحد في إحدى المستشفيات، مشيرا إلى أنه في ضوء العملية الجراحية سيتم تحديد مدة غياب مصطفى فتحي عن الملاعب.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 46 نقطة مبتعدا عن بيراميدز الوصيف بفارق نقطتين.

الزمالك بيراميدز محمد الشيبي زلاكة
نرشح لكم
أخر الأخبار
التعليقات
الأكثر مشاهدة
/articles/527540/بعد-مصطفى-فتحي-إصابة-الشيبي-وزلاكة-قبل-مواجهة-الزمالك