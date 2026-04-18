للمرة الأولى منذ 6 أعوام.. مانشستر يونايتد ينتصر على تشيلسي في ستامفورد بريدج

السبت، 18 أبريل 2026 - 23:17

كتب : FilGoal

ماتيوس كونيا - مانشستر يونايتد - تشيلسي

فاز مانشستر يونايتد على منافسه تشيلسي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 33 ضمن منافسان الدوري الإنجليزي.

وسجل ماتيوس كونيا هدف المباراة الوحيد.

وأصبح برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد رابع لاعب يصنع 10 أهداف على الأقل خارج ملعب فريقه في بطولة الدوري بعد محمد صلاح وموزي إيزيت وسيسك فابريجاس.

وصنع محمد صلاح وفابريجاس 11 هدفا، وموزي إيزيت 10 أهداف.

مانشستر يونايتد يفوز على تشيلسي لأول مرة على ملعب ستامفورد بريدج منذ الفوز في موسم 2019-2020 بهدفين دون رد.

وبهذا الفوز ارتقع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة 58 في المركز الثالث.

وتجمد رصيد تشيلسي عند النقطة 48 في المركز السادس.

وصف المباراة

سدد إستيفاو كرة خطيرة في الدقيقة 11 لكن مرت بجانب المرمى بقليل.

وفي الدقيقة 38 سجل ليام ديلاب الهدف الأول لكن لم يحتسب بداعي التسلل.

وافتتح كونيا النتيجة في الدقيقة 44 بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء عقب عرضية أرضية من برونو فيرنانديز.

وفي الدقيقة 52 سدد برونو كرة قوية لكن مرت بعيدة قليلا عن المرمى.

وسدد ديلاب كرة رأسية في الدقيقة 56 لكن ارتطمت في العارضة.

وكرر ويسلي فوفانا الكرة طبق الأصل في الدقيقة 67 وارتطمت في العارضة مجددا.

وحافظ مانشستر يونايتد على مرماه وحصل على نقاط المباراة.

مانشستر يونايتد تشيلسي الدوري الإنجليزي برونو فيرنانديز
نرشح لكم
أخر الأخبار
التعليقات
الأكثر مشاهدة
/articles/527538/للمرة-الأولى-منذ-6-أعوام-مانشستر-يونايتد-ينتصر-على-تشيلسي-في-ستامفورد-بريدج