رغم فوز بركان.. الجيش الملكي يتأهل لنهائي أبطال إفريقيا لمواجهة صنداونز

السبت، 18 أبريل 2026 - 23:15

كتب : FilGoal

الجيش الملكي المغربي

تأهل الجيش الملكي المغربي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب مواطنه نهضة بركان رغم الخسارة منه بهدف.

وفاز نهضة بركان على الجيش الملكي بهدف دون رد، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

لتصبح نتيجة مباراتي الذهاب والعودة 2-1 لصالح الجيش الملكي، الذي تأهل لأول مرة في تاريخه إلى نهائي البطولة.

أخبار متعلقة:
هدف فوز نهضة بركان جاء من ركلة جزاء في الدقيقة 57 عن طريق ياسين البحيري.

وبذلك يتأهل لمواجهة ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي في النهائي، وهو الذي تخطى الترجي التونسي في نصف النهائي.

دوري أبطال إفريقيا الجيش الملكي نهضة بركان
نرشح لكم
أخر الأخبار
التعليقات
الأكثر مشاهدة
/articles/527537/رغم-فوز-بركان-الجيش-الملكي-يتأهل-لنهائي-أبطال-إفريقيا-لمواجهة-صنداونز