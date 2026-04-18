مصدر مقرب من حسام عبد المجيد يكشف لـ في الجول حقيقة تلقيه عروضا من أوروبا
السبت، 18 أبريل 2026 - 23:32
كتب : عبد الرحمن شريف
كشف مصدر مقرب من حسام عبد المجيد لاعب الزمالك عن حقيقة تلقيه عروض من أندرلخت البلجيكي ووست بروميتش الإنجليزي وموقف اللاعب.
حسام عبد المجيد
النادي : الزمالك
وقال المصدر في تصريحات لـ FilGoal.com: "لا يوجد عروض رسمية للاعب حتى الآن لكن هناك اهتمام كبير من أندرلخت ووست بروميتش باللاعب".
وواصل "حسام يسعى لإنهاء الموسم مع الزمالك والمشاركة في كأس العالم ثم سيعقد جلسة مع إدارة النادي لبحث أفضل الحلول".
وينتهي عقد حسام عبد المجيد مع الزمالك الموسم المقبل بنهاية الموسم المقبل.
وقاد حسام عبد المجيد الزمالك لنهائي الكونفدرالية بالتأهل على حساب شباب بلوزداد رغم التعادل بدون أهداف مستفيدا من الانتصار ذهابا بنتيجة 1-0.
وخاض حسام عبد المجيد مع الزمالك الموسم الحالي 32 مباراة مسجلا 6 أهداف.
