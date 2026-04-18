هاني سعيد: مصطفى فتحي سيغيب عن كأس العالم.. وهذا موقفنا من يوريتشيتش وماييلي

كشف هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز عن اقتراب مصطفى فتحي من الغياب عن منتخب مصر في كأس العالم.

وتعرض مصطفى فتحي للإصابة بخلع في الترقوة خلال مباراة ودية ضد حلوان.

وقال هاني سعيد عبر قناة أون ماكس: "مصطفى فتحي بنسبة كبيرة سيغيب عن منتخب مصر في كأس العالم بسبب إصابته".

وأضاف "استفسرنا من اتحاد الكرة عن إمكانية إقامة مباراة الزمالك بتحكيم أجنبي لكن لم نطلب ذلك رسميا، وليس لدينا أي أزمة لخوض المباراة بحكم مصري".

وأكمل "يوريتشيتش مستمر معنا ويقدم مع بيراميدز مستوى ونتائج مميزة، والأولولية لنا هو الحفاظ عليه في الموسم المقبل بغض النظر عن موقف الفريق في بطولتي الدوري وكأس مصر".

وأشار "ماييلي بالنسبة لاعب كبير ومؤثر وأتمنى استمراره معنا، في بيراميدز لدينا سقف محدد في تجديد العقود وإذا تخطت طلباته هذا السقف لن نستطيع التجديد له، وحتى الآن لا يوجد جديد في هذا الملف".

وأتم تصريحاته "سنتقدم بطلب من أجل عودة رمضان صبحي للمشاركة معنا لحين الفصل في القضية الخاصة به".