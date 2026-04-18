مورينيو: لا أضمن بقائي.. وقد تكون العروض مجرد شائعات

السبت، 18 أبريل 2026 - 22:51

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو مدرب فنربشخة

نفى جوزيه مورينيو مدرب بنفيكا الشائعات التي ربطته بتدريب لريال مدريد الصيف المقبل.

ويستعد بنفيكا لخوض دربي لشبونة غدا الأحد أمام سبورتنج لشبونة في الجولة 30 من الدوري البرتغالي.

وقال جوزيه مورينيو في المؤتمر الصحفي لمباراة سبورتنج لشبونة عن اهتمام ريال مدريد بالتعاقد معه: "ربما كل ما يقال عن اهتمام أندية أخرى بي ليس صحيحا".

أخبار متعلقة:
مورينيو: جماهير بورتو التي تسيء لي كانت تركع أمامي من سنوات انتهت بطرد مورينيو.. بنفيكا يعود من بعيد ويخطف نقطة من بورتو في كلاسيكو البرتغال مورينيو: في حالة إدانة بريستياني في قضية العنصرية مسيرته ستنتهي معي سكاي: إلغاء مؤتمري مورينيو الصحفيين قبل وبعد لقاء ريال مدريد

وعن مستقبله مع بنفيكا قال: "لا يمكنني أن أؤكد بقائي، الأمر لا يعتمد علي وحدي، في كرة القدم، لا أحد يمكنه ضمان مستقبله".

وتحدثت وسائل الإعلام الإسبانية صباح اليوم السبت عن اهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع جوزيه مورينيو الموسم المقبل ليأتي خلفا لألفارو أربيلوا المدرب الحالي للميرينجي.

ويحتل بنفيكا المركز الثالث برصيد 69 نقطة وعلى بعد نقتطين من سبورتنج لشبونة صاحب المركز الثاني برصيد 71 نقطة.

وانضم مورينيو إلى بنفيكا صيف 2025.

وخاض بنفيكا الموسم الحالي في 50 مباراة حقق الانتصار في 29 مباراة وتعادل في 11 مباراة وتعرض لـ10 هزائم.

بنفيكا جوزيه مورينيو
نرشح لكم
لعنة 87 مستمرة.. سوسييداد يهزم أتلتيكو بركلات الترجيح ويتوج بكأس ملك إسبانيا دي زيربي: لا أريد لاعبين سلبيين.. وسنقاتل حتى النهاية مصدر مقرب من حسام عبد المجيد يكشف لـ في الجول حقيقة تلقيه عروضا من أوروبا للمرة الأولى منذ 6 أعوام.. مانشستر يونايتد ينتصر على تشيلسي في ستامفورد بريدج مدربة يونيون برلين: أشعر بخيبة أمل بسبب الخسارة من فولفسبورج ولكن قائد يونيون برلين: نفذنا طريقة مدربة الفريق رغم الهزيمة من فولفسبورج مرموش: المنافسة على الدوري الإنجليزي مستمرة.. ولا أتخلى عن الشاي المصري في أوروبا احتلال روماني وهدية لـ إنتر.. لاتسيو يفوز على نابولي ويحقق رقما تاريخيا
أخر الأخبار
لعنة 87 مستمرة.. سوسييداد يهزم أتلتيكو بركلات الترجيح ويتوج بكأس ملك إسبانيا 5 دقيقة | الكرة الأوروبية
دي زيربي: لا أريد لاعبين سلبيين.. وسنقاتل حتى النهاية 32 دقيقة | الكرة الأوروبية
موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الجيش الملكي وصنداونز 37 دقيقة | الكرة الإفريقية
مصدر مقرب من حسام عبد المجيد يكشف لـ في الجول حقيقة تلقيه عروضا من أوروبا 56 دقيقة | الكرة المصرية
بعد مصطفى فتحي.. إصابة الشيبي وزلاكة قبل مواجهة الزمالك ساعة | الدوري المصري
برونو سافيو: رحلت عن الأهلي بسبب عدم المشاركة.. ولم أحرض إيفرتون وسوزا ساعة | الدوري المصري
للمرة الأولى منذ 6 أعوام.. مانشستر يونايتد ينتصر على تشيلسي في ستامفورد بريدج ساعة | الكرة الأوروبية
رغم فوز بركان.. الجيش الملكي يتأهل لنهائي أبطال إفريقيا لمواجهة صنداونز ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الكونفدرالية - الزمالك (0)-(0) شباب بلوزداد.. الأبيض إلى النهائي 2 "لست ناشئا وراهنت باسمي من أجل الفريق".. حسام حسن يعلن عبر في الجول فسخ تعاقده مع مودرن 3 11 نقطة.. الإسماعيلي يعلن ما يتضمنه مقترح الشراكة مع أندية الشركات 4 انتهت أبطال أوروبا - أتلتيكو مدريد (1)-(2) برشلونة
/articles/527532/مورينيو-لا-أضمن-بقائي-وقد-تكون-العروض-مجرد-شائعات