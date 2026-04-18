مورينيو: لا أضمن بقائي.. وقد تكون العروض مجرد شائعات

نفى جوزيه مورينيو مدرب بنفيكا الشائعات التي ربطته بتدريب لريال مدريد الصيف المقبل.

ويستعد بنفيكا لخوض دربي لشبونة غدا الأحد أمام سبورتنج لشبونة في الجولة 30 من الدوري البرتغالي.

وقال جوزيه مورينيو في المؤتمر الصحفي لمباراة سبورتنج لشبونة عن اهتمام ريال مدريد بالتعاقد معه: "ربما كل ما يقال عن اهتمام أندية أخرى بي ليس صحيحا".

وعن مستقبله مع بنفيكا قال: "لا يمكنني أن أؤكد بقائي، الأمر لا يعتمد علي وحدي، في كرة القدم، لا أحد يمكنه ضمان مستقبله".

وتحدثت وسائل الإعلام الإسبانية صباح اليوم السبت عن اهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع جوزيه مورينيو الموسم المقبل ليأتي خلفا لألفارو أربيلوا المدرب الحالي للميرينجي.

ويحتل بنفيكا المركز الثالث برصيد 69 نقطة وعلى بعد نقتطين من سبورتنج لشبونة صاحب المركز الثاني برصيد 71 نقطة.

وانضم مورينيو إلى بنفيكا صيف 2025.

وخاض بنفيكا الموسم الحالي في 50 مباراة حقق الانتصار في 29 مباراة وتعادل في 11 مباراة وتعرض لـ10 هزائم.