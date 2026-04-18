دجلة يتفوق على البنك بهدفي بولي.. والمقاولون يفوز على الجيش بثنائية

ابتعد وادي دجلة في صدارة مجموعة تفادي الهبوط بالفوز على البنك الأهلي بنتيجة 2-0، وبنفس النتيجة فاز المقاولون العرب على طلائع الجيش في الجولة الخامسة.

وفي استاد السلام تفوق دجلة على البنك الأهلي بنتيجة 2-0 بفضل ثنائية الإيفواري فرانك بولي.

وسجل بولي الهدف الأول في الدقيقة 19 بطريقة رائعة من فوق الحارس عبد العزيز البلعوطي.

وفي الدقيقة 89 عاد اللاعب نفسه وسدد كرة قوية على يمين الحارس مضاعفا تقدم الغزلان.

ومنع البلعوطي اللاعب الإيفواري من تسجيل الهدف الثالث له من ركلة جزاء في الدقيقة 90+8 بالتصدي لركلة جزاء سُددت في منتصف المرمى.

الفوز رفع رصيد دجلة لـ 38 نقطة في المركز الثامن، فيما ظل البنك الأهلي تاسعا برصيد 33 نقطة.

وفي استاد المقاولون العرب حقق ذئاب الجبل فوزهم الثاني في المرحلة النهائية.

وتقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 44 عن طريق محمد حامد إسماعيل بتسديدة أرضية قوية.

وفي الدقيقة 78 أضاف مصطفى جمال الهدف الثاني من ركلة جزاء.

ورفع المقاولون العرب رصيده لـ 26 نقطة في المركز الـ 15 بفارق 6 نقاط عن مراكز الهبوط.

فيما ظل طلائع الجيش في المركز الثالث عشر برصيد 29 نقطة.