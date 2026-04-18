كرة سلة – سبورتنج يتأهل لنهائي كأس مصر ويواجه الأهلي

السبت، 18 أبريل 2026 - 22:37

كتب : FilGoal

سبورتنج كرة سلة سيدات

تأهل الفريق الأول لكرة السلة للسيدات بنادي سبورتنج، إلى الدور النهائي ببطولة كأس مصر للسيدات لموسم 2025-2026.

جاء ذلك بعد الفوز على هليوبوليس في لقاء نصف النهائي بنتيجة 96-70، والذي أقيم على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

وانتهى الشوط الأول بتقدم سبورتنج بنتيجة 54-34، قبل أن يواصل تقدمه وينهي اللقاء لصالحه بنتيجة 96-70.

وبذلك يضرب سبورتنج موعدًا مع النادي الأهلي في المباراة النهائية، حيث تخطى الأحمر نظيره الجزيرة في نصف النهائي الآخر بنتيجة 84-68.

جدير بالذكر أن الدور النهائي سيقام يوم الإثنين 20 أبريل، حيث تقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين الجزيرة وهليوبوليس في تمام الساعة الرابعة مساءً، على أن تليها مباراة تحديد البطل في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، وذلك على الصالة ذاتها، بين الأهلي وسبورتنج.

