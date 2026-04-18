لاعب شباب الزمالك ينفي تمرده على النادي ورفض التجديد

نفى أنس وائل، لاعب فريق الشباب لكرة القدم بنادي الزمالك مواليد 2005، ما تردد مؤخرًا بشأن تمرده ورفضه تجديد تعاقده مع النادي، مؤكدًا أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة.

وأوضح اللاعب في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي، أن عقده مع الزمالك مستمر وممتد حتى موسم 2028، مشددًا على أن كل ما تم تداوله في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الحقيقة.

وأضاف أنه نجح مؤخرًا في تسجيل هدفين خلال فوز فريق الزمالك مواليد 2005 على فاركو، ضمن منافسات الجولة التاسعة من المرحلة الثانية لبطولة دوري الفريق الثاني، في تأكيد على جاهزيته الفنية والبدنية.

وأكد أنس وائل التزامه الكامل بالتدريبات والمباريات مع فريقه مواليد 2005، مشيرًا إلى أنه يبذل أقصى ما لديه من جهد من أجل الظهور بشكل مميز وأن يكون عند حسن ظن الجهاز الفني ومسؤولي النادي.

وتحدث اللاعب عن غيابه عن الفريق الأول خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن الأمر لا يتعلق بأي أزمات أو مشكلات، وإنما يرجع فقط إلى وجهة نظر الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة معتمد جمال.

وأشار إلى مواصلته العمل والاجتهاد خلال الفترة المقبلة من أجل العودة للتواجد ضمن صفوف الفريق الأول، كما كان في وقت سابق، مؤكدًا أن الجهاز الفني يتابع بشكل مستمر جميع عناصر فرق الشباب لتقييمهم وتصعيد الأفضل منهم.