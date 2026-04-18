لاعب شباب الزمالك ينفي تمرده على النادي ورفض التجديد

السبت، 18 أبريل 2026 - 22:34

كتب : إبراهيم رمضان

نفى أنس وائل، لاعب فريق الشباب لكرة القدم بنادي الزمالك مواليد 2005، ما تردد مؤخرًا بشأن تمرده ورفضه تجديد تعاقده مع النادي، مؤكدًا أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة.

وأوضح اللاعب في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي، أن عقده مع الزمالك مستمر وممتد حتى موسم 2028، مشددًا على أن كل ما تم تداوله في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الحقيقة.

وأضاف أنه نجح مؤخرًا في تسجيل هدفين خلال فوز فريق الزمالك مواليد 2005 على فاركو، ضمن منافسات الجولة التاسعة من المرحلة الثانية لبطولة دوري الفريق الثاني، في تأكيد على جاهزيته الفنية والبدنية.

أخبار متعلقة:
بيراميدز يفوز على حلوان وديا استعدادا لمواجهة الزمالك في الجول يكشف كيف تفكر الرابطة في موعد نهاية الدوري بعد تأهل الزمالك لنهائي الكونفدرالية محمد طارق: جماهير الزمالك هي النجم الحالي.. ونتمنى الحفاظ على قوام فريق السلة

وأكد أنس وائل التزامه الكامل بالتدريبات والمباريات مع فريقه مواليد 2005، مشيرًا إلى أنه يبذل أقصى ما لديه من جهد من أجل الظهور بشكل مميز وأن يكون عند حسن ظن الجهاز الفني ومسؤولي النادي.

وتحدث اللاعب عن غيابه عن الفريق الأول خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن الأمر لا يتعلق بأي أزمات أو مشكلات، وإنما يرجع فقط إلى وجهة نظر الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة معتمد جمال.

وأشار إلى مواصلته العمل والاجتهاد خلال الفترة المقبلة من أجل العودة للتواجد ضمن صفوف الفريق الأول، كما كان في وقت سابق، مؤكدًا أن الجهاز الفني يتابع بشكل مستمر جميع عناصر فرق الشباب لتقييمهم وتصعيد الأفضل منهم.

نرشح لكم
مصدر مقرب من حسام عبد المجيد يكشف لـ في الجول حقيقة تلقيه عروضا من أوروبا بعد مصطفى فتحي.. إصابة الشيبي وزلاكة قبل مواجهة الزمالك برونو سافيو: رحلت عن الأهلي بسبب عدم المشاركة.. ولم أحرض إيفرتون وسوزا هاني سعيد: مصطفى فتحي سيغيب عن كأس العالم.. وهذا موقفنا من يوريتشيتش وماييلي دجلة يتفوق على البنك بهدفي بولي.. والمقاولون يفوز على الجيش بثنائية بيراميدز يفوز على حلوان وديا استعدادا لمواجهة الزمالك إصابة مصطفى فتحي بخلع في الترقوة وجراحة عاجلة له رشيد يقود بتروجت للفوز على فاركو في مرحلة تفادي الهبوط
أخر الأخبار
لعنة 87 مستمرة.. سوسييداد يهزم أتلتيكو بركلات الترجيح ويتوج بكأس ملك إسبانيا دقيقة | الكرة الأوروبية
دي زيربي: لا أريد لاعبين سلبيين.. وسنقاتل حتى النهاية 28 دقيقة | الكرة الأوروبية
موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الجيش الملكي وصنداونز 32 دقيقة | الكرة الإفريقية
مصدر مقرب من حسام عبد المجيد يكشف لـ في الجول حقيقة تلقيه عروضا من أوروبا 52 دقيقة | الكرة المصرية
بعد مصطفى فتحي.. إصابة الشيبي وزلاكة قبل مواجهة الزمالك 58 دقيقة | الدوري المصري
برونو سافيو: رحلت عن الأهلي بسبب عدم المشاركة.. ولم أحرض إيفرتون وسوزا ساعة | الدوري المصري
للمرة الأولى منذ 6 أعوام.. مانشستر يونايتد ينتصر على تشيلسي في ستامفورد بريدج ساعة | الكرة الأوروبية
رغم فوز بركان.. الجيش الملكي يتأهل لنهائي أبطال إفريقيا لمواجهة صنداونز ساعة | الكرة الإفريقية
