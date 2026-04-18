أبطال آسيا للنخبة – شباب الأهلي يتخطى بوريرام بعد 120 دقيقة شاقة

السبت، 18 أبريل 2026 - 22:31

كتب : FilGoal

رينان - شباب الأهلي دبي

تأهل شباب الأهلي دبي إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة بعد فوز شاق عقب الوصول لشوطين إضافيين أمام بوريرام التايلاندي بنتيجة 3-2.

وسجل بيتر زولجتش هدفا عكسيا في الدقيقة 13 هدف شباب الأهلي دبي.

وفي الشوط الثاني أضاف سعید عزت‌الله هدف شباب الأهلي الثاني في الدقيقة 49.

وفي 6 دقائق عاد الفريق التايلاندي للقاء من جديد، فقلص بيسولي النتيجة بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 64.

وفي الدقيقة 70 سجل بيتر زولجتش هدف التعادل معوضا الهدف العكسي الذي سجله في شباكه.

وفي الشوط الإضافي سجل البرازيلي رينان هدف شباب الأهلي الثالث في الدقيقة 93.

وفي الدقيقة 120+4 تعرض كو ميونج سيوك مدافع بوريرام للطرد المباشر في الثواني الأخيرة، لتنتهي المباراة بفوز شباب الأهلي دبي.

وسيلتقي شباب الأهلي مع ماشيدا الياباني في نصف النهائي يوم الثلاثاء المقبل.

وفي نصف النهائي الآخر سيلتقي فيسيل كوبي الياباني مع أهلي جدة السعودي حامل اللقب.

وسيقام النهائي يوم السبت المقبل 25 أبريل لتحديد ثاني أبطال دوري أبطال آسيا للنخبة.

