الرياضية: ناتشو يتفق على تمديد عقده مع القادسية

توصل نادي القادسية لاتفاق مع ناتشو فيرنانديز على تمديد عقده لموسم إضافي حتى صيف 2027.

وينتهي تعاقد الدولي الإسباني بنهاية الموسم الجاري وتوصل لاتفاق مع النادي لتمديد عقده وفقا لصحيفة "الرياضية" السعودية.

وخاض ناتشو صاحب الـ 36 عاما مع القادسية 69 مباراة اكتفى خلالها بتسجيل هدف وصناعة آخر.

وبدأ ناتشو مسيرته مع ريال مدريد وأصبح من أعضاء الفريق الأول من 2013-14 حتى 2024.

وتوج ناتشو بلقب دوري أبطال أوروبا 6 مرات مع ريال مدريد بالإضافة لبطولات محلية وقارية أخرى.

وبقميص منتخب إسبانيا ساهم في التتويج بلقب يورو 2024 على حساب إنجلترا.

وستكون المباراة الأولى للقادسية في الجولة 30 يوم 29 أبريل الجاري أمام الرياض.

ويحتل القادسية المركز الرابع في ترتيب الدوري برصيد 62 نقطة من 29 مباراة بفارق 4 نقاط عن المركز الثالث الذي يحتله أهلي جدة والمؤهل لدوري أبطال آسيا النخبة.