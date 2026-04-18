إصابة مصطفى فتحي بخلع في الترقوة وجراحة عاجلة له

السبت، 18 أبريل 2026 - 20:46

كتب : FilGoal

تعرض مصطفى فتحي صانع ألعاب نادي بيراميدز لإصابة بخلع في الترقوة خلال المباراة الودية التي جمعت بيراميدز بنظيره نادي حلوان العام استعدادا لمباراة الزمالك واستئناف مواجهات الدوري ونهائي كأس مصر.

وخرج مصطفى فتحي مصابا قبل نهاية الشوط الأول من المباراة الودية بعد التحام قوي مع مدافع نادي حلوان، وعلى الفور انتقل إلى المستشفى رفقة الجهاز الطبي لإجراء الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة.

أوضح مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، أن الأشعة أثبتت إصابة مصطفى فتحي بخلع في الترقوة، وحاجته إلى إجراء جراحة عاجلة.

أخبار متعلقة:
رشيد يقود بتروجت للفوز على فاركو في مرحلة تفادي الهبوط

وأشار المنيري إلى أن اللاعب سيخضع لجراحة عاجلة غدا الأحد في إحدى المستشفيات، مشيرا إلى أنه في ضوء العملية الجراحية سيتم تحديد مدة غياب مصطفى فتحي عن الملاعب.

ويستعد بيراميدز لمواجهة الزمالك في الجولة الثالثة من المرحلة الحاسمة للقب الدوري.

نرشح لكم
بيراميدز يفوز على حلوان استعدادا لمواجهة الزمالك رشيد يقود بتروجت للفوز على فاركو في مرحلة تفادي الهبوط الإسماعيلي يرحب بالاستثمار ويرجئ الدعوة للجمعية العمومية غير العادية طه عزت لـ في الجول: ندرس كافة السيناريوهات المحتملة للجولة الأخيرة.. والإعلان 2 مايو في الجول يكشف كيف تفكر الرابطة في موعد نهاية الدوري بعد تأهل الزمالك لنهائي الكونفدرالية "سوى مستحقاته قبل الرحيل".. مودرن سبورت يعلن مقاضاة حسام حسن مواعيد مباريات السبت 18 أبريل - نصف نهائي أبطال إفريقيا.. ومانشستر يونايتد ضد تشيلسي "أنصح اللاعبين بالتفكير قبل الانضمام لـ مودرن سبورت".. رسالة نارية من حسام حسن
أخر الأخبار
بيراميدز يفوز على حلوان استعدادا لمواجهة الزمالك 7 دقيقة | الدوري المصري
مباشر نهائي كأس ملك إسبانيا - أتلتيكو مدريد (0)-(1) ريال سوسيداد.. جوووول أوووول 13 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الإنجليزي - تشيلسي (0)-(0) مانشستر يونايتد.. انطلاق المباراة 19 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة يد - "أفضل دربي في أوروبا".. فيزبريم يتأهل إلى نهائي كأس المجر بمشاركة الرباعي المصري 25 دقيقة | رياضات أخرى
الأمور تتعقد.. توتنام يتعثر من جديد بتعادل قاتل مع برايتون 31 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سكاي: بايرن ميونيخ يدخل سباق التعاقد مع جوردون 50 دقيقة | الكرة الأوروبية
التشكيل – عودة إنزو أساسيا لـ تشيلسي.. وهيفين وشو في دفاع مانشستر يونايتد ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الكونفدرالية - الزمالك (0)-(0) شباب بلوزداد.. الأبيض إلى النهائي 2 "لست ناشئا وراهنت باسمي من أجل الفريق".. حسام حسن يعلن عبر في الجول فسخ تعاقده مع مودرن 3 11 نقطة.. الإسماعيلي يعلن ما يتضمنه مقترح الشراكة مع أندية الشركات 4 انتهت أبطال أوروبا - أتلتيكو مدريد (1)-(2) برشلونة
/articles/527521/إصابة-مصطفى-فتحي-بخلع-في-الترقوة-وجراحة-عاجلة-له