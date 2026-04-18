التشكيل – عودة إنزو أساسيا لـ تشيلسي.. وهيفين وشو في دفاع مانشستر يونايتد

السبت، 18 أبريل 2026 - 19:59

كتب : FilGoal

عاد إنزو فيرنانديز لاعب تشيلسي إلى التشكيل الأساسي مرة أخرى لمواجهة مانشستر يونايتد.

ويواجه تشيلسي خصمه مانشستر يونايتد بعد قليل في الجولة 33 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وكان اللاعب الأرجنتيني قد تم إيقافه مباراتين بسبب تصريحات بشأن أمنيته بالعيش في مدينة مدريد بسبب التشابه مع بوينوس آيرس عاصمة الأرجنتين.

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

الحارس: روبرت سانشيز

الدفاع: مارك كوكوريا – جوريل هاتو – ويسلي فوفانا – مالو جوستو

الوسط: إنزو فيرنانديز – مويسيس كايسيدو

أمامهما: إستيفاو – كول بالمر – بيدرو نيتو

المهاجم: ليام ديلاب

وعلى الجانب الآخر يعوض أيدن هيفين ولوك شو غياب ليساندرو مارتينيو وليني يورو.

ويغيب ليساندرو مارتينيز بسبب طرده في مباراة ليدز، بينما تعرض ليني يورو لإصابة.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

الحارس: سيني لامينس

الدفاع: نصير مزراوي – أيدن هيفين – لوك شو – ديوجو دالوت

الوسط: كوبي ماينو – كاسيميرو

أمامهما: براين مبومو – برونو فيرنانديز – ماتيوس كونيا

الهجوم: بنيامين سيسكو

ويحتل تشيلسي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة، بينما يأتي مانشستر يونايتد في المركز الثالث بـ 55 نقطة.

