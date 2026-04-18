سكاي: بايرن ميونيخ يدخل سباق التعاقد مع جوردون

السبت، 18 أبريل 2026 - 20:16

كتب : FilGoal

يواصل بايرن ميونخ تحركاته بقوة لضم أنتوني جوردون جناح نيوكاسل يونايتد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب تقارير شبكة "سكاي سبورت ألمانيا" يعد جوردون الهدف الأول لبايرن ميونيخ لتدعيم مركز الجناح الأيسر.

وذلك في وقت لا تمثل فيه الشروط الشخصية أي عقبة، بينما تبقى المفاوضات مع نيوكاسل هي العقبة الأبرز لإتمام الصفقة.

وينتهي عقد جوردون مع نيوكاسل صيف 2030.

ويدخل أرسنال وليفربول ضمن الأندية المهتمة لضم اللاعب الإنجليزي، في ظل تألقه اللافت مع نيوكاسل خلال الفترة الماضية.

وفي سياق متصل، غاب جوردون عن قائمة فريقه في مباراة اليوم أمام بورنموث في الجولة 33 من الدوري الإنجليزي والتي انتهت بهزيمة جيوش المدينة بهدفين مقابل هدف، ما زاد من التكهنات حول مستقبله مع النادي.

وانضم جوردون إلى نيوكاسل يناير 2023 قادما من إيفرتون.

وخاض مع الفريق الموسم الحالي 46 مباراة مسجلا 17 هدفا وصنع 5 أهداف.

ووصل إجمالي مشاركاته مع نيوكاسل لـ 152 مباراة مسجلا 39 هدفا وصنع 28 آخرين.

