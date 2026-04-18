رشيد يقود بتروجت للفوز على فاركو في مرحلة تفادي الهبوط

حقق بتروجت الفوز على فاركو في افتتاح الجولة الخامسة من مرحلة تفادي الهبوط بنتيجة 1-0 في لقاء أقيم على ملعب بتروسبورت.

سجل هدف اللقاء الوحيد رشيد أحمد.

الفوز الثاني لبتروجت في المرحلة النهائية رفع رصيد الفريق للمركز العاشر برصيد 33 نقطة.

فيما ظل فاركو ضمن مراكز الهبوط برصيد 20 نقطة في المركز الـ 19.

كاد كريم الطيب أن يسجل هدفا رائعا في أول 38 ثانية من عمر اللقاء، بتسديدة مقصية أبعدها عمر صلاح ببراعة لركنية.

مقصية قوية من كريم الطيب ولكن براعة وتألق عمر صلاح يحافظ على شباكة من التهديد الأول 👏🏼

وتقدم فاركو في الدقيقة 38 لكن تقنية الفيديو تدخلت وألغت الهدف بداعي التسلل.

وفي الثواني الأخيرة من الشوط الأول تقدم بتروجت بهدف عن طريق رشيد أحمد الذي حوّل عرضية مصطفى الجمل في الشباك في الدقيقة 45+5.

مش ممكن يا رشيد.. رشيد أحمد لم تمنعه الإصابة من إحراز الهدف الأول في مرمى فاركو بطريقة عالمية 👏🏼💪

هدف هو الرابع للنيجيري هذا الموسم بقميص بتروجت بعدما سجل هدفا وحيدا في آخر موسمين بقميصي زد وسيراميكا كليوباترا.

في الشوط الثاني ضغط فاركو بحثا عن هدف التعادل لكن محاولاته الـ 7 على مرمى عمر صلاح لم تصب الشباك، لتنتهي المباراة بفوز بتروجت.