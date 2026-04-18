رشيد يقود بتروجت للفوز على فاركو في مرحلة تفادي الهبوط

السبت، 18 أبريل 2026 - 19:18

كتب : FilGoal

تقرير

حقق بتروجت الفوز على فاركو في افتتاح الجولة الخامسة من مرحلة تفادي الهبوط بنتيجة 1-0 في لقاء أقيم على ملعب بتروسبورت.

سجل هدف اللقاء الوحيد رشيد أحمد.

الفوز الثاني لبتروجت في المرحلة النهائية رفع رصيد الفريق للمركز العاشر برصيد 33 نقطة.

فيما ظل فاركو ضمن مراكز الهبوط برصيد 20 نقطة في المركز الـ 19.

كاد كريم الطيب أن يسجل هدفا رائعا في أول 38 ثانية من عمر اللقاء، بتسديدة مقصية أبعدها عمر صلاح ببراعة لركنية.

وتقدم فاركو في الدقيقة 38 لكن تقنية الفيديو تدخلت وألغت الهدف بداعي التسلل.

وفي الثواني الأخيرة من الشوط الأول تقدم بتروجت بهدف عن طريق رشيد أحمد الذي حوّل عرضية مصطفى الجمل في الشباك في الدقيقة 45+5.

هدف هو الرابع للنيجيري هذا الموسم بقميص بتروجت بعدما سجل هدفا وحيدا في آخر موسمين بقميصي زد وسيراميكا كليوباترا.

في الشوط الثاني ضغط فاركو بحثا عن هدف التعادل لكن محاولاته الـ 7 على مرمى عمر صلاح لم تصب الشباك، لتنتهي المباراة بفوز بتروجت.

بتروجت الدوري المصري فاركو
نرشح لكم
أخر الأخبار
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الكونفدرالية - الزمالك (0)-(0) شباب بلوزداد.. الأبيض إلى النهائي 2 "لست ناشئا وراهنت باسمي من أجل الفريق".. حسام حسن يعلن عبر في الجول فسخ تعاقده مع مودرن 3 11 نقطة.. الإسماعيلي يعلن ما يتضمنه مقترح الشراكة مع أندية الشركات 4 انتهت أبطال أوروبا - أتلتيكو مدريد (1)-(2) برشلونة
/articles/527514/رشيد-يقود-بتروجت-للفوز-على-فاركو-في-مرحلة-تفادي-الهبوط