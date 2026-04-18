القادسية يعلن نهاية موسم ريتيجي بسبب الإصابة

السبت، 18 أبريل 2026 - 19:07

كتب : FilGoal

ماتيو ريتيجي (الصورة من الموقع الرسمي للقادسية)

أعلن نادي القادسية السعودي إصابة مهاجمه ماتيو ريتيجي ونهاية موسمه.

وأًصيب الدولي الإيطالي بكسر في مفصل الكاحل، وسيخضع لجراحة ما يعني نهاية موسمه، حسبما كشف النادي عبر موقعه.

وتعرض ريتيجي للإصابة خلال لقاء الشباب الذي انتهى بالتعادل 2-2 وخرج مصابا بعدما سجل هدفا لفريقه.

أخبار متعلقة:
وتألق صاحب الـ26 عاما في أول مواسمه بالدوري السعودي إذ سجل 16 هدفا في 28 مباراة.

وستكون المباراة الأولى للقادسية في الجولة 30 يوم 29 أبريل الجاري أمام الرياض.

ويحتل القادسية المركز الرابع في ترتيب الدوري برصيد 62 نقطة من 29 مباراة بفارق 4 نقاط عن المركز الثالث الذي يحتله أهلي جدة والمؤهل لدوري أبطال آسيا النخبة.

وتواجد ريتيجي مع إيطاليا في مباراتي الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2026 والذي خسر خلاله الأتزوري بطاقة التأهل لصالح البوسنة في النهائي.

الدوري السعودي القادسية ريتيجي
نرشح لكم
أخر الأخبار
التعليقات
/articles/527513/القادسية-يعلن-نهاية-موسم-ريتيجي-بسبب-الإصابة