القادسية يعلن نهاية موسم ريتيجي بسبب الإصابة

أعلن نادي القادسية السعودي إصابة مهاجمه ماتيو ريتيجي ونهاية موسمه.

وأًصيب الدولي الإيطالي بكسر في مفصل الكاحل، وسيخضع لجراحة ما يعني نهاية موسمه، حسبما كشف النادي عبر موقعه.

وتعرض ريتيجي للإصابة خلال لقاء الشباب الذي انتهى بالتعادل 2-2 وخرج مصابا بعدما سجل هدفا لفريقه.

وتألق صاحب الـ26 عاما في أول مواسمه بالدوري السعودي إذ سجل 16 هدفا في 28 مباراة.

فارسنا "ريتيغي" .. ألف لا بأس وترجع لنا أقـوى❤️#القادسية pic.twitter.com/pQmJbGR2Lu — نادي القادسية السعودي (@Alqadsiah) April 17, 2026

وستكون المباراة الأولى للقادسية في الجولة 30 يوم 29 أبريل الجاري أمام الرياض.

ويحتل القادسية المركز الرابع في ترتيب الدوري برصيد 62 نقطة من 29 مباراة بفارق 4 نقاط عن المركز الثالث الذي يحتله أهلي جدة والمؤهل لدوري أبطال آسيا النخبة.

وتواجد ريتيجي مع إيطاليا في مباراتي الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2026 والذي خسر خلاله الأتزوري بطاقة التأهل لصالح البوسنة في النهائي.