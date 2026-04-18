ذا صن: إصابة ليفرامينتو تزيد مخاوف توخيل قبل إعلان قائمة إنجلترا لكأس العالم

تعرض تينو ليفرامينتو ظهير نيوكاسل يونايتد، لإصابة قوية أجبرته على مغادرة مباراة فريقه أمام بورنموث، ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإنجليزي.

وتلقى نيوكاسل هزيمة جديدة من بورنموث بهدفين مقابل هدف على ملعب سانت جيمس بارك معقل ماكبايس.

وشارك ليفرامينتو أساسيًا في مركز الظهير الأيمن، قبل أن يتعرض لإصابة بدت في منطقة الفخذ عند الدقيقة 73، ليتدخل الجهاز الطبي سريعا.

وبعد محاولات قصيرة لاستكمال اللقاء، تأكد عدم قدرة اللاعب على الاستمرار، ليقرر إيدي هاو مدرب نيوكاسل استبداله، حيث غادر ليفرامينتو أرض الملعب وهو يعرج في الدقيقة 75، وحل دان بيرن بدلًا منه.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" فإن إصابة الظهير الإنجليزي تأتي في توقيت حساس، خاصة مع تزايد أهميته داخل صفوف منتخب إنجلترا منذ تولي توماس توخيل المسؤولية في يناير 2025.

وشارك ليفرامينتو في 4 من أصل 5 مباريات دولية تحت قيادة توخيل، كما تواجد في آخر الوديات التي خاضها المنتخب استعدادا لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ووفقا للتقرير يعتبر اللاعب أحد الخيارات المرشحة بقوة لدخول قائمة “الأسود الثلاثة” في المونديال، ما يجعل إصابته مصدر قلق للجهاز الفني.

ويقع منتخب إنجلترا في المجموعة الثانية عشر والتي تضم كل من كرواتيا، وغانا، وبنما.

وسينطلق كأس العالم 11 يونيو المقبل بمواجهة المكسيك وجنوب إفريقيا كمباراة مكررة من افتتاح كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا.

وخاض تينو ليفرامينتو مع نيوكاسل الموسم الحالي 26 مباراة وصنع هدفا.

ووصل إجمالي مشاركاته مع نيوكاسل لـ106 مباراة مسجلا هدفا وصنع 3 آخرين.