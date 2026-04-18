كاردوزو: التأهل لنهائي أبطال إفريقيا للمرة الثالثة تواليا إنجاز مهم في مسيرتي

السبت، 18 أبريل 2026 - 18:36

كتب : FilGoal

ميجيل كاردوزو - صنداونز

تقدم البرتغالي ميجيل كاردوزو المدير الفني لـ صنداونز الجنوب إفريقي بالشكر للاعبي فريقه بعد الوصول لنهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب الترجي التونسي.

وتأهل صنداونز لأول مرة في تاريخه لنهائي دوري الأبطال مرتين متتالييتين بفضل الفوز على الترجي ذهابا وإيابا بنتيجة 2-0 في مجموع المباراتين.

وقال ميجيل كاردوزو المدير الفني لـ صنداونز عبر بي إن سبورتس: "نستحق الفوز، دوري أبطال إفريقيا يتطلب أحيانا الالتزام الدفاعي العالي، وأظهر لاعبي الفريق نضجا كبيرا للتعامل مع اللقاء".

وأضاف "سعيد بمستوى اللاعبين، وفخور بهم وبإدارة النادي والجماهير. التأهل إلى النهائي للمرة الثالثة تواليا يعد إنجازا مهما في مسيرتي".

وتابع "جئت إلى إفريقيا لتحقيق أحلامي، وهذا التأهل أهديه لجدتي وعائلتي وزوجتي وأبنائي في البرتغال، وأشكرهم على دعمهم المستمر".

وأتم "تأجيل مباريات الدوري المحلي خطوة إيجابية للأندية المشاركة قاريا، إذ يمنحها الظروف المناسبة لتحقيق النجاح في البطولات الإفريقية".

ووصل البرتغالي ميجيل كاردوزو لنهائي البطولة للمرة الثالثة تواليا بعدما خسر مع الترجي أمام الأهلي ومع صنداونز أمام بيراميدز.

وكان آخر مدرب وصل للنهائي القاري في 3 نسخ متتالية هو بيتسو موسيماني مع الأهلي في 2020 و2021 و2022.

ولأول مرة صنداونز يتأهل لنهائي أبطال إفريقيا موسمين متتاليين، وللمرة الرابعة في تاريخه.

ولأول مرة أيضا سيواجه صنداونز فريقا ليس مصريا في النهائي بعدما واجه الأهلي في 2001 وخسر والزمالك في 2016 وفاز وبيراميدز في 2025 وخسر.

