بورنموث يهزم نيوكاسل.. وولفرهامبتون يقترب أكثر من الهبوط بثلاثية من ليدز

حقق بورنموث فوزا مهما على نيوكاسل يونايتد بهدفين لهدف في الجولة 33 من الدوري الإنجليزي.

وتلقى نيوكاسل الهزيمة الثالثة على التوالي له في الدوري، ليتجمد رصيده عند النقطة 42 في المركز الـ14.

بينما رفع بورنموث رصيده إلى النقطة 48 في المركز الثامن.

وفي مباراة أخرى فاز ليدز يونايتد على ولفرهامبتون بثلاثية دون رد ليقربه أكثر من الهبوط.

الفوز رفع رصيد ليدز إلى النقطة 39 في المركز الـ15، وتجمد رصيد ولفرهامبتون عند النقطة 17 في المركز الأخير.

وكان برينتفورد تعادل مع فولام سلبيا في افتتاح مباريات الجولة، ليرفع رصيده إلى النقطة 48 في المركز السابع، ويصل فولام إلى النقطة 45 في المركز الـ12.