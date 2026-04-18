عكاظ: 30 غرزة.. جراحة ناجحة للاعب جوهور الماليزي بعد إصابة عنيفة أمام أهلي جدة

السبت، 18 أبريل 2026 - 18:23

كتب : FilGoal

إصابة جايرو دي سيلفا - أهلي جدة - جوهور

أجرى جايرو دا سيلفا لاعب جوهور دار التعظيم الماليزي جراحة بعد تعرضه لإصابة قوية خلال مواجهة الفريق ضد أهلي جدة السعودي.

وخسر بطل ماليزيا أمام الأهلي بنتيجة 2-1 في ربع نهائي دوري أبطال آسيا النخبة أمس الجمعة.

وشهدت المباراة تدخل عنيف من علي مجرشي لاعب الأهلي أثناء محاولة تشتيت الكرة في منتصف الملعب بضربة مقصية لكنه ضرب وجه المهاجم البرازيلي.

وسقط اللاعب البرازيلي مغشيا عليه في أرض الملعب، فيما تلقى اللاعب السعودي بطاقة حمراء مباشرة.

ووفقا لصحيفة "عكاظ" السعودية فإن البرازيلي أجرى جراحة استلزمت 30 غرزة في الشفة العلوية.

«جراح سعودي» يكشف لعكاظ الحالة الصحية للمهاجم الماليزي

وسجل ثنائية أهلي جدة كل من فرانك كيسيي، وويندرسون جالينو، بينما أحرز هدف جوهور الوحيد علي مجرشي لاعب أهلي جدة بالخطأ في مرماه.

وسيواجه أهلي جدة فيسيل كوبي الياباني في نصف نهائي أبطال آسيا للنخبة يوم الإثنين المقبل الموافق 20 إبريل على ملعب الإنماء بجدة.

ويحمل أهلي جدة لقب النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا للنخبة.

