تقرير: ليفربول يدخل سباق التعاقد مع آدم وارتون

ويتمسك كريستال بالاس بموقفه، إذ حدد مبلغا لا يقل عن 80 مليون جنيه إسترليني للموافقة على رحيل اللاعب، خاصة أنه يرتبط بعقد طويل الأمد يمتد حتى صيف 2029، ما يمنح النادي قوة تفاوضية كبيرة.

وفي ظل سعي ليفربول لحسم الصفقة، قد يضطر النادي لاتخاذ قرارات صعبة على مستوى قائمة الفريق حيث تشير التقارير إلى إمكانية بيع كورتيس جونز لاعب الفريق لتوفير جزء من قيمة التعاقد، في ظل اهتمام إنتر الإيطالي بالحصول على خدماته.