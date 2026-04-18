تقرير: ليفربول يدخل سباق التعاقد مع آدم وارتون

السبت، 18 أبريل 2026 - 17:54

كتب : FilGoal

آدم وارتون

دخل ليفربول بقوة في سباق التعاقد مع آدم وارتون لاعب كريستال بالاس، ليضع نفسه في صدارة الأندية المهتمة بضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقا لتقارير صحيفة "Talk Sport" يحظى وارتون باهتمام كبير من مانشستر يونايتد وريال مدريد، ما يشعل المنافسة على ضم لاعب الوسط الشاب، الذي يعد أحد أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الإنجليزية.

تليجراف: صلاح ليس وحده.. 9 لاعبين قد يغادرون ليفربول هذا الصيف ليفربول يوضح إصابة إيكيتيكي.. وتوقعات بغيابه لفترة طويلة رغم الإصابة أمام ليفربول.. ثنائي سان جيرمان جاهز لمباراة ليون الرياضية: الهلال يقدم عرضا رسميا للمدير الرياضي لـ ليفربول

ويتمسك كريستال بالاس بموقفه، إذ حدد مبلغا لا يقل عن 80 مليون جنيه إسترليني للموافقة على رحيل اللاعب، خاصة أنه يرتبط بعقد طويل الأمد يمتد حتى صيف 2029، ما يمنح النادي قوة تفاوضية كبيرة.

وفي ظل سعي ليفربول لحسم الصفقة، قد يضطر النادي لاتخاذ قرارات صعبة على مستوى قائمة الفريق حيث تشير التقارير إلى إمكانية بيع كورتيس جونز لاعب الفريق لتوفير جزء من قيمة التعاقد، في ظل اهتمام إنتر الإيطالي بالحصول على خدماته.

وتأتي هذه التحركات في إطار سعي ليفربول لتدعيم خط الوسط بعناصر شابة ومميزة، استعدادا للمنافسة بقوة على البطولات في الموسم المقبل.

وخاض الشاب الإنجليزي مع كريستال بالاس الموسم الحالي 44 مباراة صنع 7 أهداف فقط.

ووصل إجمالي مشاركاته مع بالاس لـ87 مباراة صنع 12 هدفا فقط.

نرشح لكم
فرصة لـ بايرن للتتويج بالدوري.. دورتموند يسقط أمام هوفنهايم ذا صن: إصابة ليفرامينتو تزيد مخاوف توخيل قبل إعلان قائمة إنجلترا لكأس العالم إندريك: سان جيرمان فريق كبير لكننا نطمح في تحقيق الانتصار في الظهور الأول لمدربة الفريق.. يونيون برلين يخسر من فولفسبورج "الكارثي" بورنموث يهزم نيوكاسل.. وولفرهامبتون يقترب أكثر من الهبوط بثلاثية من ليدز إنريكي يعلن جاهزية فابيان رويز أمام ليون في الدوري الفرنسي سام مرسي يسجل أول أهدافه بقميص بريستول سيتي جابرييل: مواجهة هالاند؟ ستكون معركة شرسة
اتحاد السلة لـ في الجول: لم يصلنا طلبات من الأهلي والاتحاد لإلغاء مباراة المركز الثالث في كأس مصر 12 دقيقة | كرة سلة
فرصة لـ بايرن للتتويج بالدوري.. دورتموند يسقط أمام هوفنهايم 26 دقيقة | الكرة الأوروبية
رشيد يقود بتروجت للفوز على فاركو في مرحلة تفادي الهبوط 37 دقيقة | الدوري المصري
ذا صن: إصابة ليفرامينتو تزيد مخاوف توخيل قبل إعلان قائمة إنجلترا لكأس العالم 47 دقيقة | الكرة الأوروبية
القادسية يعلن نهاية موسم ريتيجي بسبب الإصابة 49 دقيقة | سعودي في الجول
كرة سلة – سيدات الأهلي إلى نهائي كأس مصر بالفوز على الجزيرة 57 دقيقة | كرة سلة
بسبب إعادة مباراة "الموبايل".. تعديل موعد مباراتي طنطا ووي ساعة | الكرة المصرية
إندريك: سان جيرمان فريق كبير لكننا نطمح في تحقيق الانتصار ساعة | الكرة الأوروبية
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الكونفدرالية - الزمالك (0)-(0) شباب بلوزداد.. الأبيض إلى النهائي 2 "لست ناشئا وراهنت باسمي من أجل الفريق".. حسام حسن يعلن عبر في الجول فسخ تعاقده مع مودرن 3 11 نقطة.. الإسماعيلي يعلن ما يتضمنه مقترح الشراكة مع أندية الشركات 4 انتهت أبطال أوروبا - أتلتيكو مدريد (1)-(2) برشلونة
