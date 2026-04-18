تقرير: ليفربول يدخل سباق التعاقد مع آدم وارتون
السبت، 18 أبريل 2026 - 17:54
كتب : FilGoal
دخل ليفربول بقوة في سباق التعاقد مع آدم وارتون لاعب كريستال بالاس، ليضع نفسه في صدارة الأندية المهتمة بضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
أدم وارتون
النادي : كريستال بالاس
ووفقا لتقارير صحيفة "Talk Sport" يحظى وارتون باهتمام كبير من مانشستر يونايتد وريال مدريد، ما يشعل المنافسة على ضم لاعب الوسط الشاب، الذي يعد أحد أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الإنجليزية.
