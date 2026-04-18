لأول مرة في تاريخه.. صنداونز لنهائي جديد في أبطال إفريقيا بتكرار نفس النتيجة أمام الترجي

تأهل نادي صنداونز إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بالفوز على الترجي بعدما تفوق إيابا بهدف دون مقابل على ملعبه.

وأصبح صنداونز أول المتأهلين للمباراة النهائية في انتظار الفائز من اللقاء الثاني بين الجيش الملكي ونهضة بركان المغربيان.

ولأول مرة صنداونز يتأهل لنهائي أبطال إفريقيا موسمين متتاليين، وللمرة الرابعة في تاريخه.

ولأول مرة أيضا سيواجه صنداونز فريقا ليس مصريا في النهائي بعدما واجه الأهلي في 2001 وخسر والزمالك في 2016 وفاز وبيراميدز في 2025 وخسر.

ووصل البرتغالي ميجيل كاردوزو لنهائي البطولة للمرة الثالثة تواليا بعدما خسر مع الترجي أمام الأهلي ومع صنداونز أمام بيراميدز.

وكان آخر مدرب وصل للنهائي القاري في 3 نسخ متتالية هو بيتسو موسيماني مع الأهلي في 2020 و2021 و2022.

وكرر الفريق الجنوب إفريقي فوزه بعدما فاز ذهابا في تونس بنتيجة 1-0 بفضل هدف الكولومبي برايان ليون.

والكولومبي نفسه سجل هدف الفوز في لقاء الإياب لكن من ركلة جزاء.

في الدقيقة 32 ارتكب بشير بن سعيد خطأ فادحا أمام ليون بعدما طالت منه الكرة وضرب اللاعب متسببا في ركلة جزاء لأصحاب الأرض.

وفي الدقيقة 35 سدد ليون كرة أرضية تصدى لها بن سعيد، لكن الكولومبي تابعها في الشباك متقدما لبرازيل الكرة الإفريقية.

April 18, 2026

وكاد دانهو أن يتعادل للترجي في نهاية الشوط الأول لكن محاولته ارتطمت بالعارضة.

في الشوط الثاني سيطر الترجي بحثا عن العودة في اللقاء وتعويض فارق الهدفين لكن صلابة الفريق الجنوب إفريقي قادته للنهائي.