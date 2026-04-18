ريال مدريد يعلن إصابة أسينسيو بالتهاب في الأمعاء

أعلن ريال مدريد إصابة لاعبه راؤول أسينسيو بالتهاب في الأمعاء.

راؤول أسينسيو النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وكانت إذاعة كوبي قد كشفت عن دخول اللاعب للمستشفى صباح اليوم السبت لمعرفة نوعية الفيروس الذي يعاني منه منذ أسبوعين.

وأشار ريال مدريد إلى أن اللاعب سيتلقى العلاج بمنزله مع متابعة حالته باستمرار.

وفقا لكوبي فإن أسينسيو قد دخل المستشفى لتحديد الفيروس الذي أفقده 6 كيروجرامات من وزنه خلال الأسبوعين.

ولن يكون اللاعب متاحا للمشاركة خلال المباراة القادمة لريال مدريد ضد ديبورتيفو ألافيس.

وكان أسينسيو قد غاب عن قائمة ريال مدريد لمواجهة بايرن مونيخ لنفس الأسباب.

أسينسيو تعرض لأكثر من إصابة منذ بداية الموسم الحالي، كما شارك لفترة رغم إصابته بشرخ في القدم بسبب إصابة باقي المدافعين.

وشارك صاحب الـ 23 عاما منذ بداية الموسم في 31 مباراة وتمكن من تسجيل هدفين وصناعة آخر.