كوبي: فقد 6 كيلوجرامات من وزنه.. أسينسيو يدخل المستشفى

السبت، 18 أبريل 2026 - 15:23

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد أتليتكو مدريد

كشفت إذاعة كوبي الإسبانية عن دخول راؤول أسينسيو لاعب ريال مدريد للمستشفى.

اللاعب مصاب بفيروس غير معروف حتى الآن بالمعدة مما تسبب في غيابه عن المباريات الماضية للفريق.

وفقا لكوبي فإن أسينسيو قد دخل المستشفى لتحديد الفيروس الذي أفقده 6 كيروجرامات من وزنه خلال الأسبوعين.

أخبار متعلقة:
ولن يكون اللاعب متاحا للمشاركة خلال المباراة القادمة لريال مدريد ضد ديبورتيفو ألافيس.

وكان أسينسيو قد غاب عن قائمة ريال مدريد لمواجهة بايرن مونيخ لنفس الأسباب.

أسينسيو تعرض لأكثر من إصابة منذ بداية الموسم الحالي، كما شارك لفترة رغم إصابته بشرخ في القدم بسبب إصابة باقي المدافعين.

وشارك صاحب الـ 23 عاما منذ بداية الموسم في 31 مباراة وتمكن من تسجيل هدفين وصناعة آخر.

ريال مدريد الدوري الإسباني راؤول أسينسيو
نرشح لكم
أخر الأخبار
التعليقات
الأكثر مشاهدة
/articles/527492/كوبي-فقد-6-كيلوجرامات-من-وزنه-أسينسيو-يدخل-المستشفى