كوبي: فقد 6 كيلوجرامات من وزنه.. أسينسيو يدخل المستشفى

كشفت إذاعة كوبي الإسبانية عن دخول راؤول أسينسيو لاعب ريال مدريد للمستشفى.

اللاعب مصاب بفيروس غير معروف حتى الآن بالمعدة مما تسبب في غيابه عن المباريات الماضية للفريق.

وفقا لكوبي فإن أسينسيو قد دخل المستشفى لتحديد الفيروس الذي أفقده 6 كيروجرامات من وزنه خلال الأسبوعين.

ولن يكون اللاعب متاحا للمشاركة خلال المباراة القادمة لريال مدريد ضد ديبورتيفو ألافيس.

وكان أسينسيو قد غاب عن قائمة ريال مدريد لمواجهة بايرن مونيخ لنفس الأسباب.

أسينسيو تعرض لأكثر من إصابة منذ بداية الموسم الحالي، كما شارك لفترة رغم إصابته بشرخ في القدم بسبب إصابة باقي المدافعين.

وشارك صاحب الـ 23 عاما منذ بداية الموسم في 31 مباراة وتمكن من تسجيل هدفين وصناعة آخر.