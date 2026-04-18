كوبي: فقد 6 كيلوجرامات من وزنه.. أسينسيو يدخل المستشفى
السبت، 18 أبريل 2026 - 15:23
كتب : FilGoal
كشفت إذاعة كوبي الإسبانية عن دخول راؤول أسينسيو لاعب ريال مدريد للمستشفى.
اللاعب مصاب بفيروس غير معروف حتى الآن بالمعدة مما تسبب في غيابه عن المباريات الماضية للفريق.
وفقا لكوبي فإن أسينسيو قد دخل المستشفى لتحديد الفيروس الذي أفقده 6 كيروجرامات من وزنه خلال الأسبوعين.
ولن يكون اللاعب متاحا للمشاركة خلال المباراة القادمة لريال مدريد ضد ديبورتيفو ألافيس.
وكان أسينسيو قد غاب عن قائمة ريال مدريد لمواجهة بايرن مونيخ لنفس الأسباب.
أسينسيو تعرض لأكثر من إصابة منذ بداية الموسم الحالي، كما شارك لفترة رغم إصابته بشرخ في القدم بسبب إصابة باقي المدافعين.
وشارك صاحب الـ 23 عاما منذ بداية الموسم في 31 مباراة وتمكن من تسجيل هدفين وصناعة آخر.
ريال مدريد يعلن إصابة أسينسيو بالتهاب في الأمعاء رئيس أتلتيكو مدريد: تصريحات لابورتا حول التحكيم؟ أتفهم أن الإقصاء كان صعبا عليهم برشلونة لـ في الجول: حمزة عبد الكريم تعافى من الإصابة وجاهز لمباراة كورنيا جريزمان: لا أفكر في الماضي.. وكل تركيزي على نهائي الكأس تيباس: برشلونة يسير في الطريق الصحيح للعودة لقاعدة 1:1 اجتماع مرتقب في ريال مدريد لتحديد مستقبل أربيلوا سبورت: برشلونة يستفسر عن موريكي.. وبند في عقده يثير الاهتمام تيليجراف: أرسنال ينافس فريقان على ضم أوسكار مينجيزا