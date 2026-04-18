"سوى مستحقاته قبل الرحيل".. مودرن سبورت يعلن مقاضاة حسام حسن

السبت، 18 أبريل 2026 - 13:00

كتب : FilGoal

حسام حسن - مودرن سبورت

أعلن نادي مودرن سبورت مقاضاة لاعبه السابق حسام حسن.

وكان اللاعب قد هاجم النادي بعد فسخ تعاقده مع وأتهمه بظلم اللاعبين.

ورد مودرن سبورت في بيان ذكر خلاله توقيع اللاعب على مخالصة مالية، وعدم وجود أي مستحقات متبقية له.

وجاء بيان مودرن سبورت كالتالي:

يعرب نادي مودرن سبورت عن استنكاره الشديد ورفضه التام للتصريحات الإعلامية الأخيرة التي أدلى بها اللاعب / حسام حسن، والتي تضمنت إساءات مباشرة ومغالطات تستهدف النيل من كيان النادي ومسؤوليه، وذلك عقب إتمام إجراءات إنهاء تعاقده بالتراضي.

وإذ يحرص النادي على مبدأ الشفافية وبيان الحقائق أمام الرأي العام والوسط الرياضي، نود التأكيد على الآتي بيانه: 1- الوفاء بالالتزامات المالية: يؤكد النادي أنه قد أتم تسوية كافة المستحقات المالية للاعب حسام حسن بتاريخ 14 مارس 2026، وبناءً عليه وقع اللاعب "إقرار مخالصة نهائية وإبراء ذمة شامل" تسلم بموجبه كافة حقوقه المالية، وأقر فيها بعدم وجود أي مطالبات له لدى النادي.

2- خرق بنود السرية والاحترافية: إن ما صدر من اللاعب يمثل خرقًا صارخًا لـ "بند السرية وعدم الإساءة" المنصوص عليه في اتفاقية إنهاء التعاقد، ويعد مخالفة للأمانة الاحترافية التي يجب أن يتحلى بها اللاعبون.

3- مخالفة لوائح اتحاد الكرة: تعد تصرفات اللاعب مخالفة صريحة لأحكام المادة رقم (11) الفقرة (13) من لائحة شؤون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك لإخلاله بالتزاماته تجاه النادي الذي احترم تعاقده معه.

4- الإجراءات القانونية الرادعة: وجه مجلس إدارة النادي الإدارة القانونية بالبدء فورًا في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتقديم شكوى رسمية مدعومة بالمستندات إلى لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم لاتخاذ اللازم قانونًا.

5- الحق في التعويض المدني: يحتفظ النادي بحقه الكامل في ملاحقة اللاعب قضائيًا أمام المحاكم المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة جراء الأضرار الأدبية والمادية والمساس بسمعة النادي التي نتجت عن هذه الادعاءات العارية تمامًا من الصحة.

ختامًا، يؤكد نادي مودرن سبورت أنه لن يتهاون في حماية حقوقه المادية والأدبية ضد أي محاولة للتشويه أو التدليس، وسيظل الاحترام المتبادل والالتزام باللوائح هو الركيزة الأساسية لمنظومتنا الرياضية.

وكان اللاعب قد كتب عبر حسابه على إنستاجرام:

"في البداية، لم أكن أنوي الحديث عن أي أحداث داخل النادي، ولم أتحدث يوما عن نادٍ لعبت له، لكن للأسف بعد إنهاء تعاقدي مع نادي مودرن سبورت بإصرار مني، فوجئت بنشر خبر لا أفهم توقيته ولا الهدف منه، رغم أن الاتفاق الذي أنهينا به التعاقد كان واضحا، وتم التأكيد علي أكثر من مرة".

وأضاف "لذلك كان لزاما علي التوضيح دفاعا عن نفسي، وليس دفاعا عن زملائي الذين تعرضوا للظلم، ويعانون من إدارة النادي بلا مبرر، باستثناء بعض اللاعبين المقربين من رئيس النادي الذين يحصلون على مستحقاتهم لأنهم يؤدون أدوارهم كما يجب".

وتابع "ولو أردتم معرفة الحقيقة فاسألوا اللاعبين الذين تم منعهم بقرار مباشر من رئيس النادي من حضور التدريبات، مع إيقاف مستحقاتهم ومنع أي أحد من الحديث، وكأننا لا نملك حقوقا".

وأكمل "أنصح كل لاعبي مصر قبل التفكير في الانضمام إلى هذا النادي أن يسألوا أصحاب الضمير من اللاعبين، وسيخبرونهم بما يحدث داخل النادي".

وأكمل "هناك أحداث كثيرة، ولاعبون سيخرجون للحديث عما تعرضوا له من ضغوط وتدمير نفسي بلا مبرر، وستظهر حقائق أخرى في الوقت المناسب من خلال لقاءات تلفزيونية ستكشف جزءا مما يحدث داخل النادي من ظلم وإهانة للاعبين".

وأتم "رحم الله أحمد رفعت".

No description available.

وكشف حسام حسن في وقت سابق عبر FilGoal.com: "أعلن فسخ تعاقدي مع نادي مودرن سبورت بعد وصول العلاقة بيني وبين إدارة النادي برئاسة وليد دعبس إلى طريق مسدود".

وأضاف "لست ناشئا ليتم التعامل معي بهذ الطريقة، خاصة أنني بذلت مجهودا كبيرًا خلال الفترة الماضية."

وتابع مهاجم مودرن السابق "راهنت باسمي من أجل مساعدة الفريق على البقاء في الدوري، وتجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق."

وأكمل "لدي بعض الملاحظات داخل النادي، وسأعلن التفاصيل في الوقت المناسب، للحديث بقية."

وانضم حسام حسن صاحب الـ 32 عاما إلى مودرن سبورت في يناير 2025.

ولعب حسام حسن لصفوف أندية طلائع الجيش، والداخلية، وسموحة، والأهلي، بالإضافة إلى الأهلي الليبي، وأخيرا مودرن سبورت.

وشارك هذا الموسم في 23 مباراة مع مودرن سبورت بكافة البطولات سجل خلالهم 3 أهداف بواقع هدفين في الدوري، وهدف في كأس الرابطة.

ويحتل مودرن سبورت المركز السابع في مجموعة الهبوط برصيد 27 نقطة.

