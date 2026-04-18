محمد طارق: جماهير الزمالك هي النجم الحالي.. ونتمنى الحفاظ على قوام فريق السلة

تقدم محمد طارق عضو مجلس إدارة نادي الزمالك باعتذاره لجماهير الفريق على الإخفاقات الماضية بألعاب الصالات.

وتأهل الزمالك لنهائي كأس مصر لكرة السلة بعد الفوز على الأهلي بنصف النهائي.

وقال طارق عبر قناة مودرن: "على مر العصور الزمالك معروف بامتلاكه للنجم المعهاري مثل حازم إمام وشيكابالا، اليوم أرى أن جماهير الزمالك هي النجم الحالي، مهما تحدثنا عنهم لن نستطيع وصف كم تأثيرهم".

وواصل "اللاعبون يقدمون 200% من جهودهم بسبب جماهير الزمالك".

وتابع "الأهلي والاتحاد السكندري هما الأفضل آخر 5 سنوات بكرة السلة، منذ بداية الموسم وضعت هدف تغيير جلد الفريق واستهدفنا لاعبين بجودة عالية وعمر أصغر، طوال الموسم ظهرنا بشكل أفضل حتى في المباريات التي خسرناها كنا جيدين".

وأضاف "سنواجه منافس صعب في نهائي كأس مصر وهو المصرية للاتصالات، لم نفز ببطولة كأس مصر منذ عام 2007 ولكن حتى الآن نحن الأكثر حصولا على البطولات في كرة السلة".

وشدد "نتمنى الحفاظ على قوام فريق السلة ونضيف له، ونعتذر لجماهير الزمالك على الإخفاقات الماضية بألعاب الصالات".

وأتم "نتمنى إنهاء الموسم ببطولتي الدوري والكونفدرالية في كرة القدم، وكأس مصر في كرة اليد وكرة السلة، ليكون الموسم مرضي بالحد الأدنى على الأقل لجماهير الزمالك".

ويلتقي الزمالك مع المصرية للاتصالات بنهائي البطولة.