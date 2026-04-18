مواعيد مباريات السبت 18 أبريل - نصف نهائي أبطال إفريقيا.. ومانشستر يونايتد ضد تشيلسي
السبت، 18 أبريل 2026 - 10:41
كتب : FilGoal
تختتم اليوم مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، كما يقام نهائي كأس ملك إسبانيا.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت 18 أبريل والقنوات الناقلة.
الدوري المصري
بتروجت × فاركو.. 5:00 مساء - أون سبورت.
وادي دجلة × البنك الأهلي.. 8:00 مساء - أون سبورت ماكس.
المقاولون العرب × طلائع الجيش.. 8:00 مساء - أون سبورت.
الدوري الإنجليزي
برينتفورد × فولام.. 1:30 مساء - بي إن سبورتس 1.
نيوكاسل × بورنموث.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
ليدز يونايتد × ولفرهامبتون.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس 4.
توتنام × برايتون.. 6:30 مساء - بي إن سبورتس 1.
تشيلسي × مانشستر يونايتد.. 9:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
الدوري الإيطالي
أودينيزي × بارما.. 3:00 مساء - تطبيق ستارزبلاي.
نابولي × لاتسيو.. 6:00 مساء - تطبيق ستارزبلاي.
روما × أتالانتا..8:45 مساء - تطبيق ستارزبلاي.
الدوري الفرنسي
لوريان × أولمبيك مارسيليا.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 5.
أنجيه × لو هافر.. 7:00 مساء - بي إن سبورتس 4.
ليل × نيس.. 9:05 مساء - بي إن سبورتس 3.
الدوري الألماني
فيردر بريمن × هامبورج.. 3:30 مساء - تطبيق شاهد.
يونيون برلين × فولفسبورج 3:30 مساء - تطبيق شاهد.
هوفنهايم × بوروسيا دورتموند 3:30 مساء - تطبيق شاهد.
باير ليفركوزن × أوجسبورج 3:30 مساء - تطبيق شاهد.
آينتراخت فرانكفورت × لايبزج.. 6:30 مساء - إم بي سي أكشن.
دوري أبطال إفريقيا
ماميلودي صنداونز × الترجي.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس 2.
نهضة بركان × الجيش الملكي.. 9:00 مساء - بي إن سبورتس 2,
دوري أبطال آسيا للنخبة
بوريرام يونايتد × شباب أهلي دبي.. 6:15 مساء - بي إن سبورتس 3.
نهائي كأس ملك إسبانيا
أتلتيكو مدريد × ريال سوسيداد.. 9:00 مساء - تطبيق شاهد.
