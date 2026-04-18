مواعيد مباريات السبت 18 أبريل - نصف نهائي أبطال إفريقيا.. ومانشستر يونايتد ضد تشيلسي

تختتم اليوم مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، كما يقام نهائي كأس ملك إسبانيا.

مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت 18 أبريل والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

بتروجت × فاركو.. 5:00 مساء - أون سبورت.

وادي دجلة × البنك الأهلي.. 8:00 مساء - أون سبورت ماكس.

المقاولون العرب × طلائع الجيش.. 8:00 مساء - أون سبورت.

الدوري الإنجليزي

برينتفورد × فولام.. 1:30 مساء - بي إن سبورتس 1.

نيوكاسل × بورنموث.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

ليدز يونايتد × ولفرهامبتون.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

توتنام × برايتون.. 6:30 مساء - بي إن سبورتس 1.

تشيلسي × مانشستر يونايتد.. 9:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

الدوري الإيطالي

أودينيزي × بارما.. 3:00 مساء - تطبيق ستارزبلاي.

نابولي × لاتسيو.. 6:00 مساء - تطبيق ستارزبلاي.

روما × أتالانتا..8:45 مساء - تطبيق ستارزبلاي.

الدوري الفرنسي

لوريان × أولمبيك مارسيليا.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 5.

أنجيه × لو هافر.. 7:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

ليل × نيس.. 9:05 مساء - بي إن سبورتس 3.

الدوري الألماني

فيردر بريمن × هامبورج.. 3:30 مساء - تطبيق شاهد.

يونيون برلين × فولفسبورج 3:30 مساء - تطبيق شاهد.

هوفنهايم × بوروسيا دورتموند 3:30 مساء - تطبيق شاهد.

باير ليفركوزن × أوجسبورج 3:30 مساء - تطبيق شاهد.

آينتراخت فرانكفورت × لايبزج.. 6:30 مساء - إم بي سي أكشن.

دوري أبطال إفريقيا

ماميلودي صنداونز × الترجي.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

نهضة بركان × الجيش الملكي.. 9:00 مساء - بي إن سبورتس 2,

دوري أبطال آسيا للنخبة

بوريرام يونايتد × شباب أهلي دبي.. 6:15 مساء - بي إن سبورتس 3.

نهائي كأس ملك إسبانيا

أتلتيكو مدريد × ريال سوسيداد.. 9:00 مساء - تطبيق شاهد.

