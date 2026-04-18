مهدي سليمان: الحفاظ على الشباك منحنا التأهل لنهائي الكونفدرالية

السبت، 18 أبريل 2026 - 00:59

كتب : FilGoal

أعرب مهدي سليمان حارس مرمى الزمالك عن سعادته البالغة بالتأهل لنهائي الكونفدرالية.

وتأهل الزمالك لنهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بالتعادل السلبي مع شباب بلوزداد الجزائري، في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي في إياب نصف نهائي البطولة، ليستفيد الأبيض من فوزه في لقاء الذهاب بهدف دون رد.

وقال مهدي سليمان عبر بي إن سبورتس: "أبارك لجماهير الزمالك هذا التأهل الغالي. المباراة كانت صعبة للغاية ومليئة بالضغوط".

وشدد حارس الزمالك "حاولنا التسجيل وصنعنا عددا من الفرص، من بينها الهدف الملغي، لكن في النهاية حققنا الأهم ونجحنا في الحفاظ على شباكنا واستفدنا من الفوز في مباراة الذهاب".

وينتظر الأبيض المتأهل من لقاء أولمبيك أسفي المغربي واتحاد العاصمة الجزائري لمواجهته في المباراة النهائية.

ويستأنف الزمالك تدريباته مساء يوم الأحد المقبل استعدادًا لمواجهة بيراميدز.

ويلعب الزمالك أمام بيراميدز في الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري، والمقرر إقامتها يوم الخميس المُقبل على ستاد القاهرة الدولي.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 46 نقطة، بفارق نقطتين عن الأهلي وبيراميدز.

