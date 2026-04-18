ثنائي الزمالك يخضع لكشف المنشطات عقب مباراة بلوزداد

خضع ثنائي فريق الزمالك، عبدالله السعيد وأحمد شريف لكشف المنشطات عقب انتهاء مباراة شباب بلوزداد الجزائري في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتأهل الزمالك لنهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بالتعادل السلبي مع شباب بلوزداد الجزائري، في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي في إياب نصف نهائي البطولة، ليستفيد الأبيض من فوزه في لقاء الذهاب بهدف دون رد.

ويأتي خضوع الثنائي لكشف المنشطات وفقا للبروتوكول المتبع في مباريات كأس الكونفدرالية.

وينتظر الأبيض المتأهل من لقاء أولمبيك أسفي المغربي واتحاد العاصمة الجزائري لمواجهته في المباراة النهائية.

كما قرر الجهاز الفني للفريق بقيادة معتمد جمال منح اللاعبين راحة اليوم السبت من التدريبات الجماعية عقب التعادل مع شباب بلوزداد والتأهل لنهائي كأس الكونفدرالية.

ويستأنف الزمالك تدريباته مساء يوم الأحد المقبل استعدادًا لمواجهة بيراميدز.

ويلعب الزمالك أمام بيراميدز في الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري، والمقرر إقامتها يوم الخميس المُقبل على ستاد القاهرة الدولي.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 46 نقطة، بفارق نقطتين عن الأهلي وبيراميدز.