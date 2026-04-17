مدرب بلوزداد: كنا الأحق بالتأهل لنهائي الكونفدرالية

يرى سليم سبع مدرب نادي شباب بلوزداد الجزائري أنه فريقه كان الأجدر بالتأهل لنهائي الكونفدرالية.

وودع شباب بلوزداد نصف نهائي الكونفدرالية بعد الخسارة من الزمالك 1-0 في مجموع المباراتين.

وقال سليم سبع مدرب شباب بلوزداد عبر بي إن سبورتس: "الزمالك تأهل، لكن شباب بلوزداد كان الأفضل والأحق بالتأهل وفقا لمجريات مباراتي الذهاب والإياب".

وشدد "أشكر اللاعبين على المجهود الذي قدموه، وسنحاول تحفيزهم من جديد للمباريات المقبلة".

وأتم تصريحاته "سنلعب نصف نهائي كأس الجزائر ونريد الفوز بهذا اللقب، وكذلك إنهاء بطولة الدوري بأفضل شكل ممكن".

وتأهل الزمالك لنهائي بطولة كأس الكونفدرالية بالتعادل السلبي مع شباب بلوزداد الجزائري، في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي في إياب نصف نهائي البطولة، ليستفيد الأبيض من فوزه في لقاء الذهاب بهدف دون رد.

وينتظر الأبيض المتأهل من لقاء أولمبيك أسفي المغربي واتحاد العاصمة الجزائري لمواجهته في المباراة النهائية.