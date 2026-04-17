مدرب بلوزداد: كنا الأحق بالتأهل لنهائي الكونفدرالية

الجمعة، 17 أبريل 2026 - 23:36

كتب : FilGoal

يرى سليم سبع مدرب نادي شباب بلوزداد الجزائري أنه فريقه كان الأجدر بالتأهل لنهائي الكونفدرالية.

وودع شباب بلوزداد نصف نهائي الكونفدرالية بعد الخسارة من الزمالك 1-0 في مجموع المباراتين.

وقال سليم سبع مدرب شباب بلوزداد عبر بي إن سبورتس: "الزمالك تأهل، لكن شباب بلوزداد كان الأفضل والأحق بالتأهل وفقا لمجريات مباراتي الذهاب والإياب".

أخبار متعلقة:
هشام نصر: غرفة الملابس تتسم بإنكار الذات.. وجون إدوارد تحمل الظروق خبر في الجول – طارق حامد مرشح لمنصب في الإدارة الرياضية لـ الزمالك الزمالك يعلن تفاصيل إصابة عمر جابر بوصوله لنهائي الكونفدرالية.. الزمالك يضمن الحصول على مليون دولار

وشدد "أشكر اللاعبين على المجهود الذي قدموه، وسنحاول تحفيزهم من جديد للمباريات المقبلة".

وأتم تصريحاته "سنلعب نصف نهائي كأس الجزائر ونريد الفوز بهذا اللقب، وكذلك إنهاء بطولة الدوري بأفضل شكل ممكن".

وتأهل الزمالك لنهائي بطولة كأس الكونفدرالية بالتعادل السلبي مع شباب بلوزداد الجزائري، في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي في إياب نصف نهائي البطولة، ليستفيد الأبيض من فوزه في لقاء الذهاب بهدف دون رد.

وينتظر الأبيض المتأهل من لقاء أولمبيك أسفي المغربي واتحاد العاصمة الجزائري لمواجهته في المباراة النهائية.

مهدي سليمان: الحفاظ على الشباك منحنا التأهل لنهائي الكونفدرالية "أنصح اللاعبين بالتفكير قبل الانضمام لـ مودرن سبورت".. رسالة نارية من حسام حسن ثنائي الزمالك يخضع لكشف المنشطات عقب مباراة بلوزداد المندوه: الزمالك ينجح بفضل الجماعية.. والمنافسة مستمرة حتى النهاية هشام نصر: غرفة الملابس تتسم بإنكار الذات.. وجون إدوارد تحمل الظروق خبر في الجول – طارق حامد مرشح لمنصب في الإدارة الرياضية لـ الزمالك الزمالك يعلن تفاصيل إصابة عمر جابر بعد اعتزاله.. 14 بطولة تزين مسيرة "الفارس" طارق حامد
مهدي سليمان: الحفاظ على الشباك منحنا التأهل لنهائي الكونفدرالية 9 دقيقة | الكرة المصرية
سعود عبد الحميد سجل.. لانس يقلب الطاولة على تولوز ويشعل صدارة الدوري الفرنسي 10 دقيقة | الكرة الأوروبية
"أنصح اللاعبين بالتفكير قبل الانضمام لـ مودرن سبورت".. رسالة نارية من حسام حسن 18 دقيقة | الدوري المصري
بعد غياب 25 عاما.. لامبارد يعيد كوفنتري للدوري الإنجليزي 43 دقيقة | الكرة الأوروبية
7 نقاط فاصلة للتتويج بالدوري.. إنتر يفوز على كالياري بثلاثية 56 دقيقة | الكرة الأوروبية
ثنائي الزمالك يخضع لكشف المنشطات عقب مباراة بلوزداد 57 دقيقة | الكرة المصرية
المندوه: الزمالك ينجح بفضل الجماعية.. والمنافسة مستمرة حتى النهاية ساعة | الدوري المصري
مدرب بلوزداد: كنا الأحق بالتأهل لنهائي الكونفدرالية ساعة | الكرة المصرية
1 انتهت الكونفدرالية - الزمالك (0)-(0) شباب بلوزداد.. الأبيض إلى النهائي 2 "لست ناشئا وراهنت باسمي من أجل الفريق".. حسام حسن يعلن عبر في الجول فسخ تعاقده مع مودرن 3 انتهت أبطال أوروبا - أتلتيكو مدريد (1)-(2) برشلونة 4 11 نقطة.. الإسماعيلي يعلن ما يتضمنه مقترح الشراكة مع أندية الشركات
