هشام نصر: غرفة الملابس تتسم بإنكار الذات.. وجون إدوارد تحمل الظروق

الجمعة، 17 أبريل 2026 - 23:33

كتب : FilGoal

عبر هشام نصر نائب رئيس الزمالك عن سعادته بالجو العام في غرفة ملابس الفريق إذ تتسم بإنكار الذات.

وتأهل الزمالك إلى نهائي بطولة الكونفدرالية بعد التعادل مع شباب بلوزداد الجزائري بدون أهداف في إياب نصف النهائي مستفيدا من الفوز في الذهاب بهدف دون رد.

وقال هشام نصر عبر قناة أون سبورت: "أشكر جون أدوارد المدير الرياضي على حفاظه على تركيزه وتحمله للظروف وإصراره على استكمال التجربة".

وأضاف "لدينا غرفة ملابس تتسم بالاستقرار والتضحية وإنكار الذات وأتمنى أن تستمر هذه الحالة".

وأكمل "مؤمن أن يكون عندك رؤية، الفوز بيبقى أخر مرحلة وفيه توفيق وبنبذل مجهود كبير".

وواصل "الفوز هو الشيء الأخير الذي يتحقق بعد وضع رؤية وخطة، نحن نبذل مجهودا كبيرا وهناك توفيق لنحقق كل ذلك".

وأنهى حديثه قائلا: "نحن كإدارة نرتكب الأخطاء، لكن هناك إنكار للذات وتضحية".

وللمرة الثالثة يتمكن الزمالك من التأهل إلى نهائي الكونفدرالية.

واستطاع الزمالك التأهل مرتين سابقتين إلى نهائي الكونفدرالية، وتوج في المرتين بالبطولة أمام نهضة بركان.

وينتظر الزمالك الفائز من مباراة أولمبيك آسفي المغربي أمام اتحاد العاصمة الجزائري لمواجهته في النهائي.

وانتهت مباراة الذهاب بين أولمبيك آسفي واتحاد العاصمة بالتعادل دون أهداف.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم الأحد المقبل.

الزمالك هشام نصر جون إدوارد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الكونفدرالية - الزمالك (0)-(0) شباب بلوزداد.. الأبيض إلى النهائي 2 "لست ناشئا وراهنت باسمي من أجل الفريق".. حسام حسن يعلن عبر في الجول فسخ تعاقده مع مودرن 3 انتهت أبطال أوروبا - أتلتيكو مدريد (1)-(2) برشلونة 4 11 نقطة.. الإسماعيلي يعلن ما يتضمنه مقترح الشراكة مع أندية الشركات
/articles/527476/هشام-نصر-غرفة-الملابس-تتسم-بإنكار-الذات-وجون-إدوارد-تحمل-الظروق