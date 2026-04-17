المندوه: الزمالك ينجح بفضل الجماعية.. والمنافسة مستمرة حتى النهاية

الجمعة، 17 أبريل 2026 - 23:40

كتب : FilGoal

حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك

شدد حسام المندوه أمين صندوق الزمالك على تكاتف الإدارة والجماهير واللاعبين تحت شعار "الزمالك"، لتحقيق النجاح في أسرع وقت ممكن.

وتأهل الزمالك لنهائي الكونفدرالية رغم التعادل السلبي مع شباب بلوزداد مستفيدا من انتصاره ذهابا بهدف مقابل لا شيء.

وقال المندوه في تصريحات لـ أون سبورت: "الجهاز الفني والجماهير ومجلس الإدارة يعملون جميعا تحت شعار واحد هو “الزمالك”، فالنجاح لا يأتي بفضل مجلس إدارة فقط، بل هو نتيجة جهد المجموعة بأكملها".

أخبار متعلقة:
وواصل "ننافس على بطولتين مهمتين للغاية، ورغم أن الكثيرين شككوا منذ بداية الموسم في قدرتنا على تحقيق أي إنجاز، فإننا نجحنا في الوصول إلى النهائي، كما نواصل المنافسة على صدارة الدوري، وسنقاتل على جميع البطولات حتى النهاية".

وأردف "معتمد جمال أطلق عليه لقب “الأصيل”، فقد نجح في رفع مكانته داخل قلوب جماهير الزمالك، ويستحق قيادة الفريق بعد أن تمكن من عبور ظروف صعبة، ويمتلك فهما كبيرا لمتطلبات الفريق والجماهير، ويجيد تحقيق التوازن بما يضمن ظهور الفريق بأفضل شكل ممكن".

وأتم "ولا يمكن اعتبار الفوز ببطولة واحدة حلا لكل المشكلات، لكن التتويج بكل لقب يمثل خطوة نحو حل جزء من أزمات النادي، كما أن استغلال موارد نادي الزمالك سيساهم في تجاوز العديد من التحديات، ويأتي تطبيق نادي الزمالك كأحد الحلول، حيث يسهم في جمع جماهير النادي وتعزيز التواصل بينها".

وللمرة الثالثة يتمكن الزمالك من التأهل إلى نهائي الكونفدرالية.

واستطاع الزمالك التأهل مرتين سابقتين إلى نهائي الكونفدرالية، وتوج في المرتين بالبطولة أمام نهضة بركان.

وينتظر الزمالك الفائز من مباراة أولمبيك آسفي المغربي أمام اتحاد العاصمة الجزائري لمواجهته في النهائي.

وانتهت مباراة الذهاب بين أولمبيك آسفي واتحاد العاصمة بالتعادل دون أهداف.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم الأحد المقبل.

وسيلعب الزمالك نهائي البطولة، على أن تقام مباراة الذهاب يوم 9 مايو خارج أرضه، بينما تلعب مباراة الإياب يوم 16 مايو في مصر.

وأصبح معتمد جمال أول مدرب مصري يقود الزمالك لنهائي بطولة قارية منذ مؤمن سليمان في نهائي أبطال إفريقيا 2016.

حسام المندوه نادي الزمالك الكونفدرالية
نرشح لكم
أخر الأخبار
التعليقات
الأكثر مشاهدة
/articles/527475/المندوه-الزمالك-ينجح-بفضل-الجماعية-والمنافسة-مستمرة-حتى-النهاية