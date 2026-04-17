كرة سلة - الزمالك يطيح بالأهلي من كأس مصر بعد 12 نهائي متتالي

أطاح الزمالك بنظيره الأهلي من كأس مصر لكرة السلة بعدها 12 نهائي متتالي للفريق الأحمر.

وفاز الزمالك على الأهلي 71 -60 في نصف نهائي كأس مصر لكرة السلة.

وضرب الزمالك موعدا مع المصرية للاتصالات في نهائي كأس مصر.

وحسم الزمالك نتيجة الفترة الأولى 15-14، وعزز تقدمه وأنهى الثاني بنتيجة 31-29.

ووسع الزمالك الفارق في الفترة الثالثة إلى 59-44، وأنهى الفترة الرابعة والمباراة بنتيجة 71-60.

ولأول مرة سغيب الأهلي عن نهائي كأس مصر لكرة السلة منذ موسم 2012-2013.

الزمالك حقق آخر لقب له في كأس مصر لكرة السلة عام 2006.

فيما سيخوض المصرية للاتصالات النهائي الأول في تاريخه بعدما أقصى الاتحاد حامل اللقب خلال النسختين الماضتين.

