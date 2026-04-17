كرة سلة - الزمالك يطيح بالأهلي من كأس مصر بعد 12 نهائي متتالي

الجمعة، 17 أبريل 2026 - 23:05

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - كرة سلة - إيهاب أمين

أطاح الزمالك بنظيره الأهلي من كأس مصر لكرة السلة بعدها 12 نهائي متتالي للفريق الأحمر.

وفاز الزمالك على الأهلي 71 -60 في نصف نهائي كأس مصر لكرة السلة.

وضرب الزمالك موعدا مع المصرية للاتصالات في نهائي كأس مصر.

أخبار متعلقة:
سلة - كما كشف في الجول.. الاتحاد السكندري يعلن إقالة الاسبانى أوسكار كوينتانا كرة سلة - تأهل تاريخي للنهائي.. المصرية للاتصالات يطيح بالاتحاد من كأس مصر كرة سلة - طاقم تحكيم أجنبي لمباراة الأهلي والزمالك في نصف نهائي كأس مصر كرة سلة - الاتحاد المصري: مستقلون بذاتنا وإذا نظرنا لكرة القدم سيتم تأجيل النهائي

وحسم الزمالك نتيجة الفترة الأولى 15-14، وعزز تقدمه وأنهى الثاني بنتيجة 31-29.

ووسع الزمالك الفارق في الفترة الثالثة إلى 59-44، وأنهى الفترة الرابعة والمباراة بنتيجة 71-60.

ولأول مرة سغيب الأهلي عن نهائي كأس مصر لكرة السلة منذ موسم 2012-2013.

الزمالك حقق آخر لقب له في كأس مصر لكرة السلة عام 2006.

فيما سيخوض المصرية للاتصالات النهائي الأول في تاريخه بعدما أقصى الاتحاد حامل اللقب خلال النسختين الماضتين.

نرشح لكم
كرة سلة - مدرب الأهلي: لن نركز على السلبيات.. وسنشاهد أخطائنا ونصححها سلة - الجندي: لعبنا بشكل أفضل أمام داكار.. والمحترفون بدأوا في الانسجام كرة سلة - الأهلي يكشف تفاصيل إصابة دينا عمرو ويارا أسامة كرة سلة - الزمالك يتعاقد مع أحمد سامي كرة سلة - الأهلي يحقق فوزه الأول على حساب فالي دي داكار في BAL انتهت BAL - الأهلي (76)-(72) داكار.. بطولة إفريقيا لكرة السلة سلة - إيهاب أمين: لم ننسجم مع المحترفين بشكل جيد.. وعلينا التعلم من الأخطاء سلة - مدرب الأهلي: واثق في فوزنا بباقي مباريات BAL.. واتخذنا قرارات سيئة ضد الإفريقي
خالد جلال: لولا التحكيم كنا لنملك 25 نقطة حاليا 15 دقيقة | الدوري المصري
محسن صالح: رامي ربيعة أراد التجديد للأهلي ولكن 19 دقيقة | الدوري المصري
مصارعة - عبد الله حسونة: تدربت على حركة خدعة النهائي كثيرا قبل تنفيذها 43 دقيقة | رياضات أخرى
كومباني: ما فعله أوليسي كان مبهرا.. وطلب للجماهير في مباراة الإياب ساعة | دوري أبطال أوروبا
خبر في الجول - الزمالك يتفق مع عاشور على تدريب فريق الطائرة ساعة | كرة طائرة
إنزاجي: إصابة كوليبالي نادرة.. ولم أشاهدها خلال 30 عاما من الخبرة ساعة | سعودي في الجول
مؤتمر أرتيتا: سترون فريقا يريد الهيمنة ضد أتلتيكو.. ويجب أن نسدد أكثر 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
حامد عبد الله: أفضل الاحتراف الخارجي.. والزمالك الأقرب للدوري 2 ساعة | الدوري المصري
1 انتهت كرة يد - الأهلي (31)-(22) الزمالك.. الأهلي يحسم قمة الختام 2 إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة محمد صلاح.. ومدة غيابه 3 في الجول يكشف 3 آراء داخل مجلس الأهلي حول مصير الجهاز الفني بعد الخسارة من بيراميدز 4 انتهت الدوري المصري - الزمالك (1)-(0) بيراميدز.. الأبيض يبتعد في الصدارة
