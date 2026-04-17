خبر في الجول – طارق حامد مرشح لمنصب في الإدارة الرياضية لـ الزمالك

الجمعة، 17 أبريل 2026 - 23:00

كتب : FilGoal

طارق حامد

دخل طارق حامد لاعب الزمالك السابق في دائرة المرشحين لشغل منصب في الإدارة الرياضية للنادي.

طارق حامد

النادي : معتزل

الزمالك

وحسبما علم FilGoal.com فإن طارق حارمد مرشح لشعل منصب في الإدارة الرياضية لنادي الزمالك وحسم الأمر بعد نهاية الموسم الجاري.

وأعلن طارق حامد اعتزاله كرة القدم بعد مباراة الزمالك أمام شباب بلوزداد في إياب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية.

أخبار متعلقة:
الزمالك يعلن تفاصيل إصابة عمر جابر بعد اعتزاله.. 14 بطولة تزين مسيرة "الفارس" طارق حامد مؤتمر معتمد جمال: تمنيت الفوز من أجل جماهير الزمالك لكننا حققنا الأهم أحمد ربيع: قدمنا المطلوب لحسم التأهل لنهائي الكونفدرالية

وكرمت جماهير الزمالك لاعبها السابق عقب المباراة بتشجيعه أثناء تواجده في أرض الملعب مرتديا القميص الأبيض.

وحقق طارق حامد 14 بطولة في مسيرته الكروية، بواقع 12 بطولة مع الزمالك وبطولتين مع اتحاد جدة السعودي.

وتوج طارق حامد ببطولة الدوري المصري 3 مرات، بالإضافة إلى 5 مرات كأس مصر.

ومرة واحدة بطولة الكونفدرالية والسوبر الإفريقي ومرتين السوبر المصري.

وفي السعودية، تمكن طارق حامد من التتويج ببطولة الدوري السعودي وكأس السوبر السعودي.

ولعب طارق حامد لمدة موسم واحد مع اتحاد جدة.

ثم مثل فريق ضمك السعودي لمدة موسمين.

الزمالك طارق حامد
نرشح لكم
هشام نصر: غرفة الملابس تتسم بإنكار الذات.. وجون إدوارد تحمل الظروق بعد اعتزاله.. 14 بطولة تزين مسيرة "الفارس" طارق حامد أحمد ربيع: قدمنا المطلوب لحسم التأهل لنهائي الكونفدرالية ودية تجهز الأهلي لمباراة بيراميدز طارق حامد لـ في الجول: قررت اعتزال كرة القدم بشكل نهائي إبراهيم صلاح: آمنا بقدرتنا على التأهل لنهائي الكونفدرالية الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك ضد بيراميدز والقناة الناقلة مران الأهلي - محاضرة توروب.. وتدريبات فنية وبدنية
أخر الأخبار
هشام نصر: غرفة الملابس تتسم بإنكار الذات.. وجون إدوارد تحمل الظروق دقيقة | الدوري المصري
يوفنتوس يعلن تجديد عقد لوكاتيلي 9 دقيقة | الكرة الأوروبية
تستمر العقدة.. اتحاد جدة يودع دوري أبطال آسيا للنخبة أمام ماتشيدا 18 دقيقة | سعودي في الجول
كرة سلة - الزمالك يطيح بالأهلي من كأس مصر بعد 12 نهائي متتالي 29 دقيقة | كرة سلة
خبر في الجول – طارق حامد مرشح لمنصب في الإدارة الرياضية لـ الزمالك 34 دقيقة | الدوري المصري
الزمالك يعلن تفاصيل إصابة عمر جابر ساعة | الكرة المصرية
بعد اعتزاله.. 14 بطولة تزين مسيرة "الفارس" طارق حامد ساعة | الدوري المصري
أحمد ربيع: قدمنا المطلوب لحسم التأهل لنهائي الكونفدرالية ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الكونفدرالية - الزمالك (0)-(0) شباب بلوزداد.. الأبيض إلى النهائي 2 "لست ناشئا وراهنت باسمي من أجل الفريق".. حسام حسن يعلن عبر في الجول فسخ تعاقده مع مودرن 3 طبيب الزمالك يوضح تفاصيل إصابة بيزيرا 4 انتهت أبطال أوروبا - أتلتيكو مدريد (1)-(2) برشلونة
/articles/527473/خبر-في-الجول-طارق-حامد-مرشح-لمنصب-في-الإدارة-الرياضية-لـ-الزمالك