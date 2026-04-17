خبر في الجول – طارق حامد مرشح لمنصب في الإدارة الرياضية لـ الزمالك

دخل طارق حامد لاعب الزمالك السابق في دائرة المرشحين لشغل منصب في الإدارة الرياضية للنادي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن طارق حارمد مرشح لشعل منصب في الإدارة الرياضية لنادي الزمالك وحسم الأمر بعد نهاية الموسم الجاري.

وأعلن طارق حامد اعتزاله كرة القدم بعد مباراة الزمالك أمام شباب بلوزداد في إياب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية.

وكرمت جماهير الزمالك لاعبها السابق عقب المباراة بتشجيعه أثناء تواجده في أرض الملعب مرتديا القميص الأبيض.

وحقق طارق حامد 14 بطولة في مسيرته الكروية، بواقع 12 بطولة مع الزمالك وبطولتين مع اتحاد جدة السعودي.

وتوج طارق حامد ببطولة الدوري المصري 3 مرات، بالإضافة إلى 5 مرات كأس مصر.

ومرة واحدة بطولة الكونفدرالية والسوبر الإفريقي ومرتين السوبر المصري.

وفي السعودية، تمكن طارق حامد من التتويج ببطولة الدوري السعودي وكأس السوبر السعودي.

ولعب طارق حامد لمدة موسم واحد مع اتحاد جدة.

ثم مثل فريق ضمك السعودي لمدة موسمين.