تستمر العقدة.. اتحاد جدة يودع دوري أبطال آسيا للنخبة أمام ماتشيدا

الجمعة، 17 أبريل 2026 - 23:16

كتب : FilGoal

ودع اتحاد جدة السعودي دوري أبطال آسيا للنخبة من الدور ربع النهائي بعد الهزيمة أمام ماتشيدا الياباني بهدف لتستمر عقدة الفريق في التأهل للدور نصف النهائي.

وسجل هدف ماتشيدا الوحيد ينجي تيتي.

وتستمر عقدة اتحاد جدة بالوصول لـ14 عاما بدون التأهل لنصف النهائي.

ووصل اتحاد جدة لـ21 عاما بدون التتويج ببطولة دوري أبطال آسيا.

وسجل تيتي هدف ماتشيدا الوحيد في الدقيقة 31 بصناعة من إريك.

وسجل دانيلو بيريرا هدف التعادل لصالح اتحاد جدة في الدقيقة 88 وتم الغاؤه بعد العودة لتقنية الفيديو.

ليغادر اتحاد جدة دوري أبطال آسيا للنخبة وتستمر العقدة تطارد الفريق في البطولة القارية.

