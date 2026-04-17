بعد اعتزاله.. 14 بطولة تزين مسيرة "الفارس" طارق حامد

أعلن طارق حامد لاعب الزمالك السابق اعتزاله كرة القدم أثناء مباراة الفريق أمام شباب بلوزداد في إياب نصف نهائي الكونفدرالية.

وكرمت جماهير الزمالك لاعبها السابق عقب المباراة بتشجيعه أثناء تواجده في أرض الملعب مرتديا القميص الأبيض.

وسبق وأن لعب طارق حامد البالغ من العمر 37 عاما لفريق الزمالك خلال الفترة من صيف 2014 وحتى 2022.

وحقق طارق حامد 14 بطولة في مسيرته الكروية، بواقع 12 بطولة مع الزمالك وبطولتين مع اتحاد جدة السعودي.

وتوج طارق حامد ببطولة الدوري المصري 3 مرات، بالإضافة إلى 5 مرات كأس مصر.

ومرة واحدة بطولة الكونفدرالية والسوبر الإفريقي ومرتين السوبر المصري.

وفي السعودية، تمكن طارق حامد من التتويج ببطولة الدوري السعودي وكأس السوبر السعودي.

ولعب طارق حامد لمدة موسم واحد مع اتحاد جدة.

ثم مثل فريق ضمك السعودي لمدة موسمين.

ولعب طارق حامد مع فرق طلائع الجيش وسموحة والزمالك واتحاد جدة وضمك والبدع القطري.