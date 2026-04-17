مؤتمر معتمد جمال: تمنيت الفوز من أجل جماهير الزمالك لكننا حققنا الأهم

الجمعة، 17 أبريل 2026 - 21:55

كتب : إبراهيم رمضان

معتمد جمال - الزمالك

أعرب معتمد جمال مدرب الزمالك عن سعادته البالغة بالتأهل لنهائي البطولة الكونفدرالية على حساب شباب بلوزداد الجزائري.

وتأهل الزمالك إلى نهائي بطولة الكونفدرالية بعد التعادل مع شباب بلوزداد الجزائري بدون أهداف في إياب نصف النهائي مستفيدا من الفوز في الذهاب بهدف دون رد.

وقال معتمد جمال في مؤتمر صحفي: "أطالب جماهير الزمالك بعدم الحزن بسبب عدم الفوز في لقاء اليوم".

وأضاف "سنحت لنا العديد من الفرص في الشوط الأول، وكان هناك هدف ملغي، لكن الأهم هو تحقيق الهدف والتأهل للمباراة النهائية".

وشدد "جوان بيزيرا في حالة جيدة لكنه تعرض لرقابة مشددة من الفريق المنافس".

وواصل "تراجع اللاعبين في بعض أوقات المباراة من أجل تأمين النتيجة وتحقيق الهدف المطلوب، والفوز الذي حققناه في لقاء الذهاب سهل مهمتنا في التأهل للنهائي".

وأتم تصريحاته "هدفنا تحقيق اللقب ونحترم جميع المنافسين سواء اتحاد العاصمة الجزائري أو أولمبيك أسفي المغربي".

وبذلك ضمن الزمالك الحصول على مليون دولار حال لم يحقق البطولة على أقل تقدير، فيما سيحصل على 4 ملايين دولار إذا حقق البطولة للمرة الثالثة.

وللمرة الثالثة يتمكن الزمالك من التأهل إلى نهائي الكونفدرالية.

واستطاع الزمالك التأهل مرتين سابقتين إلى نهائي الكونفدرالية، وتوج في المرتين بالبطولة أمام نهضة بركان.

وينتظر الزمالك الفائز من مباراة أولمبيك آسفي المغربي أمام اتحاد العاصمة الجزائري لمواجهته في النهائي.

وانتهت مباراة الذهاب بين أولمبيك آسفي واتحاد العاصمة بالتعادل دون أهداف.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم الأحد المقبل.

موعد مباراتي الزمالك في النهائي

سيلعب الزمالك مباراة الذهاب يوم 9 مايو.

ستقام مباراة الذهاب خارج ملعبه.

وسيخوض الزمالك مباراة الإياب على استاد القاهرة.

ومن المقرر أن يقام لقاء الإياب يوم 16 مايو.

وستذيع قناة بي إن سبورتس المباراتين.

