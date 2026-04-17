أحمد ربيع: قدمنا المطلوب لحسم التأهل لنهائي الكونفدرالية

شدد أحمد ربيع لاعب نادي الزمالك على أن الفريق نجح في التعامل بشكل مثالي مع نتيجة مباراة الذهاب أمام شباب بلوزداد، ما ساهم في تحقيق الهدف بالتأهل إلى نهائي بطولة الكونفدرالية.

وتأهل الزمالك لنهائي الكونفدرالية رغم التعادل السلبي مع شباب بلوزداد مستفيدا من انتصاره ذهابا بهدف مقابل لا شيء.

وقال ربيع في تصريحات للمركز الإعلامي للزمالك: "جميع اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية خلال المواجهة، وقدموا الأداء المطلوب لحسم بطاقة التأهل".

وواصل "أشكر الجماهير التي دعمتنا وساندتنا في بشكل مستمر، فكلمات الشكر لا توفي الجماهير حقها، وأتمنى أن تكون هذه الليلة خطوة البداية لتحقيق لقب الكونفدرالية".

وللمرة الثالثة يتمكن الزمالك من التأهل إلى نهائي الكونفدرالية.

واستطاع الزمالك التأهل مرتين سابقتين إلى نهائي الكونفدرالية، وتوج في المرتين بالبطولة أمام نهضة بركان.

وينتظر الزمالك الفائز من مباراة أولمبيك آسفي المغربي أمام اتحاد العاصمة الجزائري لمواجهته في النهائي.

وانتهت مباراة الذهاب بين أولمبيك آسفي واتحاد العاصمة بالتعادل دون أهداف.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم الأحد المقبل.

وسيلعب الزمالك نهائي البطولة، على أن تقام مباراة الذهاب يوم 9 مايو خارج أرضه، بينما تلعب مباراة الإياب يوم 16 مايو في مصر.

وأصبح معتمد جمال أول مدرب مصري يقود الزمالك لنهائي بطولة قارية منذ مؤمن سليمان في نهائي أبطال إفريقيا 2016.