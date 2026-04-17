ودية تجهز الأهلي لمباراة بيراميدز

قرر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة يس توروب خوض مباراة ودية تحضيرا لمواجهة بيراميدز بالدوري.

ويستأنف الأهلي مبارياته في مسابقة الدوري بمواجهة بيراميدز يوم 23 أبريل الجاري.

وقال وليد صلاح الدين مدير الكرة بالأهلي عبر موقع نادي الرسمي، إن الجهاز الفني قرر استغلال الفترة الحالية في خوض مباراة ودية تحضيرا لمواجهة بيراميدز.

ويغيب الأهلي عن الجولة الثالثة في المرحلة النهائية لمسابقة الدوري "باي" وفقا لقواعد المسابقة.

وقال وليد صلاح الدين في تصريحات لموقع الأهلي: "تحديد طرف المباراة الودية ما زال جاريا بالتنسيق مع المدير الفني ييس توروب، من أجل اختيار اختبار مناسب يحقق أكبر استفادة فنية ممكنة".

وأضاف "الهدف من المباراة هو تجهيز اللاعبين بدنيا وفنيا، والحفاظ على نسق المباريات في ظل عدم خوض الفريق مواجهة رسمية هذا الأسبوع".

وفي سياق متصل استأنف الأهلي تدريباته مساء أمس الخميس على ملعب التتش بالجزيرة، عقب انتهاء فترة الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون بعد الفوز على سموحة في الدوري المصري.

وسيخوض الأهلي مباراته أمام بيراميدز في الجولة الرابعة من مرحلة حسم لقب الدوري المصري يوم الإثنين الموافق 27 إبريل.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 40 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الزمالك وبيراميدز.

ويتواجد بيراميدز في المركز الثاني برصيد 43 متساويا مع الزمالك في النقاط.