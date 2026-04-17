طارق حامد لـ في الجول: قررت اعتزال كرة القدم بشكل نهائي

قرر طارق حامد مجم منتخب مصر والزمالك السابق اعتزال كرة القدم بشكل نهائي.

ولا يرتبط طارق حامد بأي فريق منذ نهاية تعاقده مع ضمك السعودي بالموسم المنصرم.

وقال طارق حامد لـFilGoal.com : "قررت اعتزال كرة القدم بشكل نهائي".

وحضر طارق حامد مباراة الزمالك ضد شباب بلوزداد الجزائري وسط جماهير الأبيض مرتديا قميص ناديه السابق.

تأهل الزمالك إلى نهائي بطولة الكونفدرالية بعد التعادل مع شباب بلوزداد الجزائري بدون أهداف في إياب نصف النهائي.

وانتصر الزمالك على منافسه شباب بلوزداد في مباراة الذهاب بهدف دون رد التي أقيمت على ملعب نيلسون مانديلا معقل الفريق الجزائري.

وللمرة الثالثة يتمكن الزمالك من التأهل إلى نهائي الكونفدرالية.

وسبق وأن لعب طارق حامد لفريق الزمالك خلال الفترة من صيف 2014 وحتى 2022.

وحقق طارق حامد العديد من الألقاب مع الزمالك أبرزهم 3 ألقاب للدوري ولقب للكونفدرالية.

وانتقل طارق حامد إلى الدوري السعودي في صيف 2022 عندما انتقال إلى اتحاد جدة لمدة موسم وحقق معه لقبي الدوري والسوبر.

ثم لعب طارق حامد لنادي ضمك لمدة موسمين.