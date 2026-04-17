كرة طائرة - سيدات الأهلي ينتصرن على ديكارت في ثالث مباريات المجموعات
الجمعة، 17 أبريل 2026 - 20:50
كتب : FilGoal
حققت سيدات الأهلي الانتصار الثالث في منافسات الجولة الثالثة من بطولة إفريقيا للأندية بالفوز على ديكارت الإيفواري بنتيجة 3 أشواط دون مقابل.
ويستضيف الأهلي نهائيات البطولة الإفريقية في الفترة 11 وحتى 24 أبريل الجاري.
وبدأت سيدات الأهلي مشوارهن في المجموعة الأولى بالفوز على الكحول الإثيوبي بنتيجة 3-0.
وحققوا الانتصار على مايو كاني الكاميروني في الجولة الثانية بنتيجة 3-0.
وتضم قائمة الأهلي للبطولة كل من:
آية الشامي - ندى وليد - ميار خليفة - ملك علاء - حبيبة زعتر - زينة العلمي - سارة أمين - مي غزال - ندى حمدي - لانا كونسيساو - آية خالد - دانا شوقي - دعاء محمد - ملك إسماعيل.
وتوج فريق الزمالك بلقب بطولة إفريقيا في آخر 3 نسخ أقيمت.
ويعتبر الأهلي البطل التاريخي للمسابقة بعد التتويج باللقب 10 مرات آخرهم في 2019.