عمر جابر: محظوظون باللعب في الزمالك الذي ينافس على جميع البطولات

الجمعة، 17 أبريل 2026 - 20:40

كتب : FilGoal

أجاب عمر جابر لاعب الزمالك عن كيفية التركيز على بطولتي الدوري والكونفدرالية بأن اللاعبين محظوظون بالتواجد في فريق ينافس على جميع البطولات.

تأهل الزمالك إلى نهائي بطولة الكونفدرالية بعد التعادل مع شباب بلوزداد الجزائري بدون أهداف في إياب نصف النهائي مستفيدا من الفوز في الذهاب بهدف دون رد.

وقال عمر جابر عبر بي إن سبورتس: "الحمد لله على التأهل لنهائي الكونفدرالية، المباراة كانت صعبة، الجماهير كانت تشعر بالخوف لانتصارنا بهدف دون رد فقط في الذهاب، لكن كنا واثقين بالرغم من أن فارق الهدف ليس بالكبير، ربما كانت تحدث بعض الزعزعة إذا كان سجل شباب بلوزداد هدفا".

الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك ضد بيراميدز والقناة الناقلة الثالث.. الزمالك يتأهل لنهائي الكونفدرالية بتخطي شباب بلوزداد كرة طائرة - ديميتري: أريد تنفيذ وعد الزمالك.. ولا أحد يرد على اتصالاتي الكونفدرالية – موعد خوض الزمالك لمباراتي النهائي

وأضاف "سنغلق صفحة الكونفدرالية بعد الوصول إلى النهائي وسنركز على بطولة الدوري الآن".

وأكمل "الهدف الملغي للدباغ كان سيمنحنا ثقة أكبر، لكن من المهم الخروج بشباك نظيفة أيضا".

وأتم "كيف نركز على بطولتي الدوري والكونفدرالية؟ نحن محظوظون أننا نلعب في نادي كبير مثل الزمالك يلعب على جميع البطولات، دعم الجماهير سيساعدنا".

نرشح لكم
مؤتمر معتمد جمال: تمنيت الفوز من أجل جماهير الزمالك لكننا حققنا الأهم بوصوله لنهائي الكونفدرالية.. الزمالك يضمن الحصول على مليون دولار المصري الأول منذ 10 أعوام.. معتمد جمال يقود الزمالك لنهائي بطولة قارية إبراهيم صلاح: آمنا بقدرتنا على التأهل لنهائي الكونفدرالية الكونفدرالية – موعد خوض الزمالك لمباراتي النهائي الثالث.. الزمالك يتأهل لنهائي الكونفدرالية بتخطي شباب بلوزداد الترجي يحذر جماهير قبل مواجهة صنداونز المصيرية انتهت الكونفدرالية - الزمالك (0)-(0) شباب بلوزداد.. الأبيض إلى النهائي
مؤتمر معتمد جمال: تمنيت الفوز من أجل جماهير الزمالك لكننا حققنا الأهم 5 دقيقة | الكرة المصرية
ودية تجهز الأهلي لمباراة بيراميدز 21 دقيقة | الكرة المصرية
بوصوله لنهائي الكونفدرالية.. الزمالك يضمن الحصول على مليون دولار 31 دقيقة | الكرة الإفريقية
سلة - كما كشف في الجول.. الاتحاد السكندري يعلن إقالة الاسبانى أوسكار كوينتانا 38 دقيقة | كرة سلة
المصري الأول منذ 10 أعوام.. معتمد جمال يقود الزمالك لنهائي بطولة قارية 59 دقيقة | الكرة الإفريقية
طارق حامد لـ في الجول: قررت اعتزال كرة القدم بشكل نهائي ساعة | الكرة المصرية
كرة طائرة - سيدات الأهلي ينتصرن على ديكارت في ثالث مباريات المجموعات ساعة | كرة طائرة
إبراهيم صلاح: آمنا بقدرتنا على التأهل لنهائي الكونفدرالية ساعة | الدوري المصري
1 "لست ناشئا وراهنت باسمي من أجل الفريق".. حسام حسن يعلن عبر في الجول فسخ تعاقده مع مودرن 2 انتهت الكونفدرالية - الزمالك (0)-(0) شباب بلوزداد.. الأبيض إلى النهائي 3 طبيب الزمالك يوضح تفاصيل إصابة بيزيرا 4 فاز في النتيجة وخسر بيزيرا.. الزمالك ينتصر على شباب بلوزداد ويكسر العقدة
