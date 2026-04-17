عمر جابر: محظوظون باللعب في الزمالك الذي ينافس على جميع البطولات

أجاب عمر جابر لاعب الزمالك عن كيفية التركيز على بطولتي الدوري والكونفدرالية بأن اللاعبين محظوظون بالتواجد في فريق ينافس على جميع البطولات.

تأهل الزمالك إلى نهائي بطولة الكونفدرالية بعد التعادل مع شباب بلوزداد الجزائري بدون أهداف في إياب نصف النهائي مستفيدا من الفوز في الذهاب بهدف دون رد.

وقال عمر جابر عبر بي إن سبورتس: "الحمد لله على التأهل لنهائي الكونفدرالية، المباراة كانت صعبة، الجماهير كانت تشعر بالخوف لانتصارنا بهدف دون رد فقط في الذهاب، لكن كنا واثقين بالرغم من أن فارق الهدف ليس بالكبير، ربما كانت تحدث بعض الزعزعة إذا كان سجل شباب بلوزداد هدفا".

وأضاف "سنغلق صفحة الكونفدرالية بعد الوصول إلى النهائي وسنركز على بطولة الدوري الآن".

وأكمل "الهدف الملغي للدباغ كان سيمنحنا ثقة أكبر، لكن من المهم الخروج بشباك نظيفة أيضا".

وأتم "كيف نركز على بطولتي الدوري والكونفدرالية؟ نحن محظوظون أننا نلعب في نادي كبير مثل الزمالك يلعب على جميع البطولات، دعم الجماهير سيساعدنا".