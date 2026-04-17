إبراهيم صلاح: آمنا بقدرتنا على التأهل لنهائي الكونفدرالية

الجمعة، 17 أبريل 2026 - 20:48

كتب : FilGoal

إبراهيم صلاح مدرب الزمالك

كشف إبراهيم صلاح المدرب العام للزمالك أن اللاعبين خاضوا المواجهة أمام شباب بلوزداد الجزائري بروح قتالية كبيرة، مشددا على أن الفريق لم يكن يقبل بأن يخرج جماهيره حزينة بعد نهاية اللقاء.

وتأهل الزمالك لنهائي الكونفدرالية رغم التعادل السلبي مع شباب بلوزداد مستفيدا من انتصاره ذهابا بهدف مقابل لا شيء.

وقال إبراهيم صلاح لقناة بي إن سبورت: "اللاعبون دخلوا المباراة بثقة كبيرة في قدرتهم على تجاوز الخصم، رغم قوة المنافس، ولم نخش أي شيء، وآمنا بقدرتنا على التأهل للنهائي".

أخبار متعلقة:
وواصل "دخلنا المباراة بهدف أننا إذا لم نسجل، فعلى الأقل لا نستقبل أهدافا".

وعن منافسة الدوري المصري قال: "نحن ننافس على لقب الدوري مع الأهلي وبيراميدز، والصراع ما زال صعبا حتى النهاية".

وللمرة الثالثة يتمكن الزمالك من التأهل إلى نهائي الكونفدرالية.

واستطاع الزمالك التأهل مرتين سابقتين إلى نهائي الكونفدرالية، وتوج في المرتين بالبطولة أمام نهضة بركان.

وينتظر الزمالك الفائز من مباراة أولمبيك آسفي المغربي أمام اتحاد العاصمة الجزائري لمواجهته في النهائي.

وانتهت مباراة الذهاب بين أولمبيك آسفي واتحاد العاصمة بالتعادل دون أهداف.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم الأحد المقبل.

وسيلعب الزمالك نهائي البطولة، على أن تقام مباراة الذهاب يوم 9 مايو خارج أرضه، بينما تلعب مباراة الإياب يوم 16 مايو في مصر.

وأصبح معتمد جمال أول مدرب مصري يقود الزمالك لنهائي بطولة قارية منذ مؤمن سليمان في نهائي أبطال إفريقيا 2016.

إبراهيم صلاح الكونفدرالية
نرشح لكم
أخر الأخبار
التعليقات
الأكثر مشاهدة
/articles/527458/إبراهيم-صلاح-آمنا-بقدرتنا-على-التأهل-لنهائي-الكونفدرالية