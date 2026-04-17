الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك ضد بيراميدز والقناة الناقلة
الجمعة، 17 أبريل 2026 - 20:21
كتب : FilGoal
يواجه الزمالك منافسه بيراميدز في الجولة الثالثة من مرحلة حسم لقب الدوري المصري.
ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 43 نقطة.
ويأتي بيراميدز في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري بنفس رصيد الزمالك لكن فارق الأهداف هو الفيصل في تحديد الصدارة.
وحقق الزمالك انتصارا ثمينا أمام بيراميدز في مباراة الدور الأول بهدف مقابل لا شيء، ويبحث الفريق عن تجديد الانتصار في مباراة مرحلة حسم لقب الدوري المصري.
موعد مباراة الزمالك أمام بيراميدز
تقام المباراة الخميس 23 إبريل.
وتذاع المباراة عبر قنوات أون سبورت.
وتنطلق المباراة في تمام في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.
ودية تجهز الأهلي لمباراة بيراميدز طارق حامد لـ في الجول: قررت اعتزال كرة القدم بشكل نهائي إبراهيم صلاح: آمنا بقدرتنا على التأهل لنهائي الكونفدرالية مران الأهلي - محاضرة توروب.. وتدريبات فنية وبدنية رئيس الاتحاد السكندري يكشف موعد صرف المكافآت للاعبي الفريق 11 نقطة.. الإسماعيلي يعلن ما يتضمنه مقترح الشراكة مع أندية الشركات جاب الله: انتظام كوكا في المران الجماعي.. وكريم فؤاد يواصل برنامجه التأهيلي كامل أبو علي: أرحب بقرار دمج أندية الشعبية مع الشركات للحفاظ عليها من الزوال
ودية تجهز الأهلي لمباراة بيراميدز 20 دقيقة | الكرة المصرية