الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك ضد بيراميدز والقناة الناقلة

يواجه الزمالك منافسه بيراميدز في الجولة الثالثة من مرحلة حسم لقب الدوري المصري.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 43 نقطة.

ويأتي بيراميدز في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري بنفس رصيد الزمالك لكن فارق الأهداف هو الفيصل في تحديد الصدارة.

وحقق الزمالك انتصارا ثمينا أمام بيراميدز في مباراة الدور الأول بهدف مقابل لا شيء، ويبحث الفريق عن تجديد الانتصار في مباراة مرحلة حسم لقب الدوري المصري.

موعد مباراة الزمالك أمام بيراميدز

تقام المباراة الخميس 23 إبريل.

وتذاع المباراة عبر قنوات أون سبورت.

وتنطلق المباراة في تمام في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.